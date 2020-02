The Witcher: disons que Netflix voulait que Mads Mikkelsen soit Vesemir

Le Witcher est arrivé sur Netflix à la fin de l’année dernière et est immédiatement devenu un énorme succès, il aura donc une deuxième saison. Les nouveaux chapitres de cette production présenteront plus de personnages et l’un d’eux devrait être Vesemir, le mentor de Geralt. Une nouvelle rumeur assure que ce rôle important a été offert à 2 stars importantes: Mads Mikkelsen et Michael Keaton.

Selon Daniel Ricthman (via Tomatazos), un informateur du monde du divertissement, Netflix voulait que Vesemir soit joué par Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming) ou Mads Mikkelsen (Death Stranding). C’est pourquoi il a contacté les deux acteurs pour leur proposer le rôle. Cependant, les deux l’ont rejeté.

Il convient de mentionner que la source n’indique pas les raisons pour lesquelles Mikkelsen et Keaton ont préféré s’éloigner du rôle de Vesemir dans The Witcher. En outre, il convient de noter qu’il s’agit d’informations qui ne sont pas confirmées par une source officielle.

N’oubliez pas que des rapports récents garantissent que Mark Hamill, qui est surtout connu pour jouer Luke Skywalker et avoir donné la parole à Joker, a reçu une offre de Netflix pour jouer Vesemir. Pour le moment, on ne sait pas si l’acteur de Star Wars est prêt à jouer ce rôle, mais dans les réseaux sociaux, il a été ouvert à l’idée, bien qu’il n’ait aucune idée de ce qu’est The Witcher.

The Witcher a été présenté sur Netflix le 20 décembre. Vous pouvez en savoir plus sur cette série en cliquant sur. D’autre part, à Tomatazos, vous trouverez plus d’informations sur le monde du cinéma et de la télévision.

