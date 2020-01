The Witcher: Geralt de Rivia ne jouera pas dans le film d’animation Netflix

The Witcher a été l’une des séries Netflix avec la meilleure version. Pour cette raison, il n’est pas surprenant de savoir que la société organise un autre projet sur la franchise. Après quelques rumeurs, il a été confirmé que Netflix fonctionne bien sur un film d’animation de The Witcher.

La bande s’intitule The Witcher: Nightmare of the Wolf et devrait couvrir les événements survenus entre la première et la deuxième saisons de la série. Netflix a partagé plus de détails sur ce projet et tout indique que Geralt de Rivia ne sera pas le protagoniste.

Achetez The Witcher: Wild Hunt sur Amazon:

Grâce au synopsis du film, nous savons que nous connaîtrons en détail l’histoire de Vesemir, l’un des meilleurs sorciers de Kaer Morhen et une sorte de tuteur pour Geralt de Rivia. N’oubliez pas que les fans veulent voir ce personnage dans la série en direct et que beaucoup aimeraient qu’il soit joué par Mark Hamill.

“Bien avant d’être un mentor pour Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorcier après que le mystérieux Deglan le réindique à travers la loi de la surprise”, explique la description de la bande.

Le lancement de The Witcher: Nightmare of the Wolf a suscité des attentes, car Lauren S. Hissrich, productrice exécutive, ainsi que Beau DeMayo, scénariste de certains chapitres de The Witcher, font partie de ce nouveau projet.

De plus, l’animation sera en charge de Studio Mir, une entreprise reconnue avant tout pour son travail dans The Legend of Korra. Pour l’instant, il n’y a plus de détails sur le projet, donc nous ne connaissons toujours pas de date de sortie provisoire.

The Witcher: Wild Hunt est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Visitez ce lien si vous voulez en savoir plus sur la franchise de jeux vidéo et la série Netflix.

Source

.