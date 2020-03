The Witcher: la production de la saison 2 arrêtée par le coronavirus

Bien qu’il y ait quelques jours, il ait fait en sorte qu’il n’y ait pas de changement, il a été annoncé aujourd’hui que la production de la saison 2 de The Witcher sera arrêtée pendant un certain temps. Comme vous l’imaginez, la décision est liée au coronavirus.

Acheter The Witcher: Wild Hunt sur Amazon Mexique:

Un membre de Netflix a informé Deadline qu’il avait décidé d’arrêter la production de The Witcher Season 2 pendant 2 semaines. Cela aura un effet immédiat, donc la série n’est pas en cours d’élaboration.

Selon la source, cela leur donnera le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant. En effet, le coronavirus continue d’avoir un impact sur différentes parties du monde et des mesures sont prises pour atténuer ses effets.

«Nous avons pris la décision, avec effet immédiat, de suspendre la production pendant 2 semaines en ces temps difficiles. Cela permettra à chacun d’avoir le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant », a expliqué le membre de Netflix.

Il est important de noter que pendant cette période, tous les membres de la production de The Witcher continueront de recevoir leur salaire.

Coronavirus va-t-il retarder la saison 2 de The Witcher?

Nous savons ce que vous pensez et vous craignez que cette décision représente un retard pour The Witcher. Cependant, Netflix n’a pas encore commenté.

Pour l’instant, The Witcher Season 2 devrait être diffusé en 2021. Étant donné que la production ne devrait s’arrêter que pendant 2 semaines, il est peu probable que cela ait un impact significatif.

Au cas où vous l’auriez manqué: Nous savons déjà qui sera Vesemir sur The Witcher de Netflix

Cela dit, la réalité est qu’il est impossible de prédire ce qui se passera dans 2 semaines avec le problème des coronavirus. C’est pourquoi la production peut prendre une pause beaucoup plus longue. Nous serons en attente et nous vous informerons si cela se produit.

Et vous, que pensez-vous de ces mesures? Pensez-vous que cela aura un impact important sur la production de The Witcher? Dites-le nous dans les commentaires.

La saison 1 de The Witcher a été lancée en décembre 2019 sur Netflix. Vous pouvez en savoir plus sur cette production en cliquant ici. D’un autre côté, à Tomatazos, vous pouvez en savoir plus sur le monde du cinéma et de la télévision.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles concernant le coronavirus et son impact sur l’industrie du jeu vidéo.

.