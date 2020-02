The Witcher: la saison 2 tourne déjà et révèle une partie de son casting

The Witcher est l’une des séries les plus réussies de Netflix et, par conséquent, c’est un fait qu’il présentera une deuxième saison. Quelque chose qui, selon nous, plaira à de nombreux fans, est que Netflix a annoncé que son tournage avait déjà commencé et confirmé une partie de sa distribution.

À travers une déclaration, Netflix a annoncé que la production et le tournage de la deuxième saison de The Witcher avaient déjà commencé. Selon la maison de production, la série est enregistrée à différents endroits au Royaume-Uni.

Dans le communiqué, Netflix a également réitéré que la deuxième saison de The Witcher sortira dans le courant de 2021. Cela dit, il y aura plus de détails sur sa date de départ à une autre occasion.

Nouveaux et anciens visages dans le casting de The Witcher

Mais qu’en est-il du casting? Comme vous pouvez l’imaginer, il sera composé de nombreux acteurs que nous avons déjà vus lors de la première saison.

Pour être plus précis, nous verrons le retour d’Henry Cavill (Geralt la Rivia); Anya Chalotra (Yennefer); Freya Allan (Ciri) et Joey Batey (Jaskier) en tant que protagonistes. Cela dit, nous reverrons également les visages de MyAnna Buring (Tissaia); Tom Canton (Filavandrel); Lilly Cooper (Murta); Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin); Eamon Farren (Cahir); Makesh Jadu (Vilgefortz); Terence Maynard (Artorius); Lars Mikkelson (Stregobor); Mimi Ndwieni (Griniglla Vigo); Royce Pierrseson (Istredd); Wilson Radjou-Pujkalte (Dara); Anna Shaffer (Triss Merigold); Therica Wilson Read (Sabrina).

Comme nous l’avons déjà dit, la deuxième saison de The Witcher proposera également de nouveaux visages. Comme les rumeurs l’ont déjà indiqué, Kristofer Hivju, acteur qui a participé à Game of Thrones, apparaîtra dans The Witcher sous le nom de Nivellen. D’un autre côté, des acteurs comme Yasen Atour (Coen); Agnes Bjorn (Vereena); Paul Bullion (Lambert); Ersted Rasmussen (Eskel); Aisha Fabienne Ross (Lydia) et Mecia Simson (française) apparaîtront également dans la deuxième saison de The Witcher.

Malheureusement, l’équipe de production de Netflix n’a pas encore révélé qui jouera Vesemir, le mentor de Geralt de Rivia.

Netflix The Witcher équipement de production de luxe

Dans la déclaration, Netflix a également parlé du reste de l’équipe créative qui fera partie de The Witcher. Comme lors de la première saison, le producteur exécutif sera Lauren Schmidit Hissrich, qui a précédemment travaillé chez Daredevil et The Defenders.

«La réaction à la première saison de The Witcher a établi une barre haute pour ajouter de nouveaux talents pour la deuxième saison. Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes ravis de voir ces nouvelles histoires prendre vie », a expliqué le producteur.

De plus, le service de streaming a annoncé que la série serait dirigée par Stephen Surjik (Umbrella Academy), qui dirigera les épisodes 201 et 202; Sarah O’Gorman (Maudite), qui sera en charge des 2 suivants, ainsi que Ed Bazalgette (The Last Kingdom), responsable des épisodes 205 et 208. Enfin, Geeta Patel (Meet the Patels), dirigera les épisodes 206 et 207.

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous excité pour la prochaine saison de The Witcher? Dites-le nous dans les commentaires.

The Witcher a été présenté sur Netflix le 20 décembre et a été un énorme succès pour le service de streaming. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en cliquant ici. D’un autre côté, à Tomatazos, vous trouverez la meilleure couverture dans le monde du cinéma et de la télévision.

