The Witcher: Obtenez gratuitement tous ces cadeaux numériques CD Projekt RED

CD Projekt RED veut encore une fois gâcher toute votre communauté. Cette fois, il le fait en distribuant de nombreux produits numériques liés à la saga The Witcher et à tous ses jeux.

Le fait est que sur GOG.com, ils offrent The Witcher Goodies Collection. Il s’agit d’un package qui comprend divers produits numériques tels que des concerts, des fonds d’écran, des bandes sonores, des livres et des œuvres d’art de tous les jeux de la saga The Witcher. Du premier épisode à Wild Hunt et en considérant Thronebreaker.

Voici une liste de tout dans la collection The Witcher Goodies:

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (720p)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (Dvd)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (1080p)

Spectacle de jeux vidéo – The Witcher 3: Wild Hunt Concert (4K)

The Witcher: Enhanced Edition – Goodie Pack

The Witcher 2: Assassins Of Kings Enhanced Edition – Goodie Pack

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Goodie Pack

Thronebreaker: The Witcher Tales – Goodie Pack

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (polonais)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (français)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (espagnol)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (italien)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (russe)

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année – Pack bonus (allemand)

Réclamez gratuitement The Witcher Goodies Collection de @GOGcom! La collection comprend des goodies numériques de tous les jeux Witcher et Thronebreaker – bandes sonores, artbooks, vidéos et bien plus encore!

À ne pas manquer 👉 https://t.co/nd0f6pa59n pic.twitter.com/BMYzqvXgmP

– The Witcher (@witchergame) 16 mars 2020

Comment obtenir gratuitement la collection The Witcher Goodies?

Si tous ces produits vous intéressent, sachez que vous pouvez les obtenir gratuitement sur GOG.com. Pour les faire vôtre, il vous suffit de vous connecter à la boutique, accédez à ce lien et recherchez la bannière de The Witcher Goodies Collection.

Une fois que vous l’avez trouvé, sélectionnez simplement l’option «Obtenez-le GRATUITEMENT» pour le faire vôtre. Avec cela, vous pouvez le télécharger quand vous voulez profiter de tout son contenu.

Veuillez noter que la promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. En fait, vous avez jusqu’au 18 mars pour en profiter. Par conséquent, nous vous recommandons de le faire dès que possible.

