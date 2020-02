The Witcher pour Netflix signe un nouveau chorégraphe de combat sans le chef de combat de Blaviken

Le bâton passe devant un vétéran de la gare de Berlin, d’Ultimate Justice et de Fotoautomat Man.

Beaucoup de choses peuvent être critiquées Saison 1 de The Witcher sur Netflix, mais les combats n’en font pas partie, notamment le combat de Blaviken, considéré par plus d’un comme l’un des meilleurs que le spectacle ait offert. Malheureusement, le chef chorégraphe de combat, Vladimir Furdik, a annoncé au début de l’année son départ du projet et, pire encore, Wolfgang Stegemann, qui a spécifiquement pris en charge la séquence à Blaviken, n’était pas disponible non plus, laissant la tâche de coordonner Combats de la nouvelle saison entre les mains de Thomas Hacikoglu, qui peut être inconnu de la plupart.

Il était l’assistant de Wolfgang Stegemann, précisément dans la lutte contre BlavikenThomas Hacikoglu, qui peut être vu dans les 2:40 minutes dans les coulisses, a été chorégraphe de cascades dans la série d’espas de la gare de Berlin, le film d’action Ultimate Justice et, plus récemment, Fotoautomat Man, qui est très bien connu peu. Dans The Witcher, il était assistant du Wolfgang Stegemann susmentionné, précisément dans le combat contre Blaviken, et maintenant responsable devant Adam Horton qui est le coordinateur général des cascades ou des cascades de la production.

Il convient de noter que Wolfgang Stegemann qui, comme nous l’avons mentionné, a fait des merveilles dans le combat contre Blaviken, a été signé par Henry Cavill lui-même (Geralt de Rivia), avec qui il a partagé des crédits dans Mission: Impossible – Fallout, mais le tournage de Mission: Impossible 7 est en cours en Italie et avec des revers dus au coronavirus, ce qui compliquera certainement sa participation à The Witcher, Saison 2.

Ce n’est pas le seul changement de production, puisque de nouveaux réalisateurs et acteurs rejoindront le spectacle, et il y a également eu un changement dans le département des costumes, où Taim Aslam a été remplacée par Lucinda Wright. La saison 2 de The Witcher est attendue d’ici 2021 avec la question de savoir qui joue Vesemir dans les airs.

