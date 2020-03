The Witcher revient dans une toute nouvelle bande dessinée Dark Horse en juin

Cheval noir

Le monde de The Witcher 3: La chasse sauvage Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter, c’est pourquoi CD Projekt Red s’est de nouveau associé à Dark Horse pour sortir une nouvelle série de bandes dessinées. Il est officiellement intitulé The Witcher: Fading Memories. Il s’agit du premier numéro (sur quatre) et doit sortir le 17 juin 2020. Il est écrit par Bartosz Sztybor, dessiné par Amad Mir et la couverture du premier numéro a été réalisée par Evan Cagle.

Voici la description officielle, pour aider à préparer le terrain:

Geralt s’est appauvri et découragé depuis que les menaces de monstres ont apparemment disparu. Les temps ont toujours été difficiles pour les Witchers, mais sans travail continu, sa situation a empiré. Alors que Geralt explore de nouvelles possibilités pour son chemin de vie, il reçoit une demande du maire de Towitz, une petite ville où des enfants sont kidnappés par des Foglets… mais quelque chose se sent mal à propos de cette nouvelle menace.

Vous pouvez voir les versions précédentes de la série The Witcher sur le site Web de Dark Horse Comics. Aimez-vous la bande dessinée occasionnelle? Est-ce que ce Witcher vous intéresserait? Faites le nous savoir dans les commentaires.

