The Witcher Saison 2 ajoute Kim Bodnia de Killing Eve en tant que Vesemir

Vesemir et Geralt partagent un moment dans The Witcher 3: The Wild Hunt. Image: CD Projekt

Geralt de Rivia est peut-être le père de substitution du jeune Ciri, mais il a sa propre figure paternelle. Netflix a annoncé que l’acteur de Killing Eve, Kim Bodnia, avait rejoint le casting de The Witcher pour la saison deux.

Dans un communiqué de presse, Netflix a révélé que Bodnia a été interprété comme Vesemir dans la deuxième saison de huit épisodes de The Witcher. Le personnage a été brièvement taquiné dans un flashback pendant le dernier épisode de la première saison, qui a vu le jeune Geralt rencontrer pour la première fois le célèbre Witcher et futur mentor. Nous avons contacté Netflix pour voir si Bodnia exprimerait également le personnage du film d’animation The Witcher: Nighmare of the Wolf, qui devrait se concentrer sur le personnage de Vesemir. Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage.

“J’ai admiré ses talents uniques dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte qu’il apporte force, ténacité et chaleur au personnage de Vesemir, qui fait tellement partie intégrante de notre prochaine saison”, a déclaré Lauren Schmidt, la présentatrice de l’émission Hissrich a déclaré dans un communiqué.

Vesemir est sans doute le personnage le plus important de The Witcher que nous n’avions pas déjà présenté lors de la première saison. Le plus ancien sorceleur survivant et un combattant capable, Vesemir est celui qui a pris Geralt (Henry Cavill) sous son aile et l’a entraîné dans les voies du sorceleur. Il est un survivant du massacre de Kaer Morhen – un événement dans le passé des livres qui a vu l’école Witcher assiégée et tuée, sauf une poignée des sorciers qui s’y entraînent – qui est extrêmement protecteur des Witchers restants, cherchant à les protéger à tout prix . Il développe également une forte parenté avec Ciri (Freya Allan) en raison du lien étroit qu’elle partage avec Geralt.

La deuxième saison de The Witcher trouve que Geralt et Ciri ont finalement été réunis après une recherche d’une saison, mais leur cercle n’est pas complet tant que le sort de Yennefer (Anya Taylor Joy) est inconnu. Cette saison, Kristofer Hivju incarne Nivellen, Yasen Atour incarne Coen, Agnes Born incarne Vereena, Paul Bullion incarne Lambert, Thue Ersted Rasmussen incarne Eskel, Aisha Fabienne Ross incarne Lydia et Mecia Simson incarne Francesca.

La série devrait revenir en 2021, avec Nightmare of the Wolf qui sortira à l’avance.

