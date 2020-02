The Witcher Saison 2 jette Vesemir

Kim Bodnia, mieux connue pour avoir joué Konstatin dans Killing Eve, jouera Vesemir dans la saison 2 de The Witcher de Netflix. Vesemir est le professeur de Geralt et l’un des sorciers les plus anciens et les plus puissants. Faisant partie de l’âge d’or des sorceleurs, Vesemir a survécu au massacre de Kaer Morhen, un massacre obsédant qui a presque anéanti les sorciers. Il est “farouchement protecteur des quelques autres, qu’il considère comme une communauté en voie de disparition qui peut trouver la gloire sur” le Chemin “pour tuer des monstres.”

“Je suis ravie d’accueillir Kim Bodnia au casting de The Witcher”, a déclaré Lauren Schmidt Hissrich, showrunner. “J’ai admiré ses talents uniques dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte qu’il apporte force, ténacité et chaleur au personnage de Vesemir, qui fait tellement partie intégrante de notre prochaine saison.”

Vesemir recevra également un film d’animation dédié, The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui suit son voyage “après que le mystérieux Deglan le revendique à travers la loi de la surprise”. Le studio derrière The Legend of Korra est en charge du projet et la showrunner The Witcher Lauren Schmidt Hissrich et l’écrivain Beau DeMayo y participeront également.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le jeu The Witcher reçoit le mod “Jetez une pièce à votre Witcher” – GS News Update