The Witcher saison 2 tourne avec quatre nouvelles sorcières sur le plateau

Bien que Netflix ait gardé les détails sur The Witcher saison 2 relativement secrets, un nouveau rapport suggère que le tournage est bien avancé – et Geralt a été rejoint par quatre autres sorciers.

Le rapport provient du site de fans fiable de Witcher Redanian Intelligence et contient des détails sur les quatre nouveaux sorciers qui rejoindront Geralt (Henry Cavill) sur le plateau: Vesemir, Lambert, Eskel et Coën, joué par Kim Bodnia (The Bridge), Paul Bullion (Peaky Blinders), Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) et Yasel Atour (Ben-Hur), respectivement.

Le tournage de la saison 2 de The Witcher a en fait débuté en février, mais les nouvelles informations sur les compagnons de sorcellerie de Geralt ne sont apparues qu’en ligne aujourd’hui. Le rapport présente une image de l’histoire Instagram de Rasmussen, que vous pouvez voir ci-dessous.

Cette bande-annonce conclut à peu près que Rasmussen est sur le plateau et filme activement ses scènes pour la saison 2. Il convient également de noter que Rasmussen a récemment posté qu’il travaillait avec Barry Gower (l’artiste prothétique qui vous a apporté Game of Thrones ‘White Walkers) sur Instagram . Vous pouvez également voir ce post ci-dessous.

“J’espère qu’ils me rendront vraiment jolie”, a déclaré Rasmussen. Cependant, on ne sait pas exactement pourquoi The Witcher aurait besoin de l’expertise de Gower pour Eskel. Il a beaucoup de cicatrices, mais Geralt aussi – cela signifie-t-il que nous pourrions voir une scène dans laquelle Eskel se retrouve dans des ennuis majeurs? Peut-être – tout ce que nous savons avec certitude, c’est que même si Geralt a été battu lors de la saison 1, il n’a jamais vraiment eu besoin d’un artiste prothétique comme Gower, donc quelque chose est définitivement en place.

Pendant ce temps, Paul Bullion joue Lambert, dont certains fans se souviendront peut-être du limerick Witcher 3 de Geralt, “Lambert, Lambert, quelle piqûre”. Vous pouvez voir une vidéo de lui s’entraînant avec une épée ci-dessous.

Coën, qui est interprété par Yasen Atour, est un sorceleur que les fans de jeux vidéo connaissent peut-être moins. Il n’est pas en fait de la Wolf School, mais il traîne à Kaer Morhen avec Vesemir et les autres. Il forme un lien particulièrement fort avec Ciri, donc vous les verrez probablement passer beaucoup de temps ensemble dans The Witcher saison 2 – qui, par le son des choses, adaptera Blood of Elves, le premier roman de la saga ( la saison 1 a adapté The Last Wish et la plupart de Sword of Destiny, qui sont des recueils de nouvelles).

Enfin, bien que les fans soient presque certains que Mark Hamill était une chaussure pour Vesemir, il a été récemment annoncé que Kim Bodnia de The Bridge représenterait le softie de sorcellerie préféré de tout le monde (un casting merveilleux, une fois que vous avez mis deux et deux ensemble). Il a confirmé son implication dans le projet il y a un peu moins d’une semaine sur Twitter.

Bien que cela confirme qu’il y a maintenant au moins cinq sorcières en tournage sur le plateau, il n’y a toujours pas de date de sortie concrète pour The Witcher saison 2. Le meilleur que nous ayons provient d’un showrunner de Reddit AMA, Lauren S.Hissrich a participé le mois dernier, au cours duquel elle a déclaré :

“Nous n’avons pas encore de date de lancement cible pour S2, après 2021. Nous ne voulons pas précipiter le produit. Cela ne profite à personne. “

Si vous prévoyez de revenir dans The Witcher 3 pendant que vous attendez, consultez notre liste des meilleurs mods de Witcher 3.