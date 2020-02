The Witcher sur Netflix précise le casting de sa deuxième saison et Mark Hamill est sorti

Le producteur ratifie Kristofer Hivju en tant que Nivellen.

Dans le cadre du tournage de la saison 2 de The Witcher, la branche fantasy et science-fiction de Netflix, NX, a révélé aujourd’hui qu’une partie du premier casting apparaîtra dans la suite de la L’histoire de Geralt de Riviaoù il apparaît Kristofer Hivju, vétéran de Game of Thrones, comme Nivellen.

“Le continent est devenu un peu plus gros, voici la nouvelle distribution de The Witcher, Saison 2:

Yasen Atour comme Coen

Agnes Bjorn comme Vereena

Paul Bullion comme Lambert

Kristofer Hivju comme Nivellen

Thue Ersted Rasmussen comme Eskel

Aisha Fabienne Ross comme Lydia

Mecia Simson comme Francesca “

Bien sûr, la grande question est toujours de jouer Vesemir, un rôle pour lequel Netflix aurait recherché Mark Hamill, après que Mads Mikkelsen et Michael Keaton l’ont rejeté pour des raisons inconnues. Dans le passé, le producteur de l’émission Lauren S. Hissrich a confirmé son intérêt pour le cône Star Wars, alors qu’il a, pour sa part, déclaré qu’il n’était pas au courant de tout ce qui se passait.

Les réalisateurs impliqués, selon le média spécialisé dans les émissions, Deadline.com, seront Stephen Surjik, Sarah OGorman, Ed Bazalgette et Geeta Patel.

Plusieurs rapports indiquent que le tournage de la saison 2 est en cours, sans même avoir une idée précise du moment où il sera prêt, au-delà d’une fenêtre de première fixe pour 2021.

