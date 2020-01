The Witcher Tales est maintenant disponible sur Nintendo Switch

L’univers de The Witcher est très riche en termes de savoir. Les deux vous n’avez qu’à jouer certaines de leurs livraisons principales, ou lire les livres, pour le réaliser. De plus, sa popularité augmente récemment grâce au portage de The Witcher 3: Wild Hunt pour Nintendo Switch et de la série Netflix originale. Par conséquent, CD Projekt RED a profité de cette conjonction pour s’allier avec Crunching Koalas pour apporter à la console hybride Nintendo un autre produit situé dans cet univers tordu et brutal de la sorcière Geralt de Rivia: Thronebreaker: The Witcher Tales, qui est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop. Vous pouvez regarder la bande-annonce de lancement de cette version du titre ci-dessous:

Dépliez vos cartes dans Thronebreaker: The Witcher Tales

Publié il y a quelques années pour GOG.COM, Steam, Xbox One et PlayStation 4 Thronebreaker: The Witcher Tales est une aventure de jeu de rôle pour un joueur qui combine des combats de cartes au tour par tour et des puzzles uniques avec une exploration marquée par une forte composante narrative; tout cela en nous racontant l’histoire de Meve, la reine bronzée dans mille batailles de Lyrie et Rivia, qui face à l’invasion imminente de l’empire Nilfgaardien, est de nouveau obligée de commencer une campagne de guerre et de commencer un sinistre voyage de destruction et vengeance.

Thronebreaker: The Witcher Tales est disponible pour 19,99 € avec un poids de 4,3 Go et est compatible avec la sauvegarde des données dans le cloud Nintendo Switch. Bien sûr, si vous voulez profiter de cette aventure avec des textes en espagnol, vous devrez télécharger un DLC gratuit qui est également disponible dans la boutique virtuelle et pèse 374 Mo. Que diriez-vous de l’arrivée de cette aventure de jeu de rôle primée sur Nintendo Switch? Enfin, sachez que vous pouvez obtenir la bande originale officielle du titre, le livre d’art numérique GWENT: Art of The Witcher Card Game de Dark Horse, un concept art entre lequel se trouve la carte de Lyria et le roman graphique Fox Children, également de Dark Horse, si vous avez un compte GOG.COM et accédez à ce site Web CD Projekt RED. Rendez-vous sorcellerie!

Source: communiqué de presse CD Projekt RED

