The Witcher: Wild Hunt: vous pourrez partager des données de sauvegarde sur Switch et PC!

The Witcher: Wild Hunt est arrivé l’année dernière sur Nintendo Switch en tant que version idéale pour ceux qui n’avaient pas apprécié l’aventure de Geralt. Cela dit, vous recevrez bientôt une mise à jour qui la rendra plus attrayante pour ceux qui ont déjà joué au RPG sur PC. Nous le disons car vous aurez la possibilité de partager des données de sauvegarde entre Switch et PC (via Steam ou GOG.com).

Acheter The Witcher: Wild Hunt sur Amazon Mexique:

Selon une fuite de reddit, la mise à jour 3.6 de The Witcher: Wild Hunt sur Nintendo Switch comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le plus frappant est qu’il inclura la possibilité d’utiliser votre compte Steam ou GOG.com pour vous connecter aux serveurs Projekt RED CD et télécharger vos données enregistrées dans la version PC. Avec cela, vous aurez l’occasion de prendre vos centaines d’heures dans le RPG de CD Projekt RED à l’hybride et de continuer l’histoire de n’importe où.

(Photo: Gen Zike | via ResetEra)

De plus, la filtration indique que la mise à jour attendue inclut d’autres actualités très demandées par les fans. L’un d’eux est le support du contrôle tactile, ainsi que d’autres options graphiques. Ce dernier vous permettra d’activer ou de désactiver des effets tels que le flou de mouvement, la profondeur de champ, Bloom et d’autres effets d’éclairage. De cette façon, vous pouvez personnaliser davantage votre look à votre guise.

(Photo: Gen Zike | via ResetEra)

Peu de temps après que ces informations soient devenues virales, IGN a contacté CD Projekt RED. À cette époque, l’étude a confirmé que toutes les nouvelles de la mise à jour 3.6 pour The Witcher: Wild Hunt sont réelles et arriveront aujourd’hui.

Il convient de mentionner que, pour le moment, il semble que la nouvelle mise à jour de The Witcher: Wild Hunt pour Switch ne soit pas encore disponible au Mexique. Cela dit, nous vous recommandons d’attendre quelques heures et de vérifier si vous êtes arrivé dans notre région.

The Witcher: Wild Hunt a fait ses débuts en 2016 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que la version ambitieuse pour Nintendo Switch est arrivée l’année dernière. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG si vous cliquez ici, tandis que dans ce lien, vous trouverez nos impressions sur sa version portable.

.