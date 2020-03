The Wonderful 101 dévoile sa couverture sur Nintendo Switch

C’est grâce au soutien de nombreux fans à travers la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 que nous verrons enfin ce titre Platinum Games, initialement publié pour Wii U, sur les consoles de la génération actuelle telles que Nintendo Switch et Playstation 4. Ainsi, maintenant, de nombreux magasins ont déjà la possibilité de réserver le jeu en eux, nous avons donc déjà vu comment la couverture qui accompagnera l’édition physique de cette nouvelle version tant attendue. Voulez-vous voir à quoi cela ressemblera sur vos étagères? Faites attention aux lignes suivantes pour ne pas le manquer!

Ceci est la couverture de l’édition physique de The Wonderful 101 sur Nintendo Switch

The Wonderful 101: Remastered arrivera sur Nintendo Switch et PS4 le 22 mai 2020, il est donc plus que normal que différents magasins spécialisés dans les jeux vidéo aient déjà des puces sur leurs sites Web pour réserver ce titre. Par conséquent, nous avons déjà vu comment sera la couverture de l’édition physique de ce remastering, qui est extrêmement similaire à celle que nous pouvions déjà voir sur Wii U à l’époque, la principale différence étant l’inclusion du mot «remasterisé» dans Le logo du jeu. Platinum Games fait tout son possible pour que les joueurs puissent profiter de l’expérience originale sur les plateformes d’aujourd’hui!

De cette façon, et vu la tendance actuelle dans le monde des jeux vidéo qui fait que certains titres sont annoncés plusieurs années à l’avance, nous pouvons dire qu’il ne reste presque plus rien pour profiter de The Wonderful 101: Remastered une fois de plus. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre ce grand groupe de super-héros qui veillent sur la justice de tous ces citoyens sans défense? Il est temps de riposter et de ne pas être vaincu par les envahisseurs!

