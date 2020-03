The Wonderful 101: Kickstarter remasterisé se termine avec 2,22 millions de dollars promis

Kickstarter de Platinum Games pour le remake de son jeu Wii U 2013 The Wonderful 101 a terminé avec plus de 40 fois son objectif initial.

La campagne s’est terminée avec un total de 2 222 546 $ promis par 33 199 contributeurs, avec près de 200 000 $ promis au cours des dernières 24 heures.

Bien que le Kickstarter n’ait pas tout à fait atteint l’objectif de dernière minute de 2,25 millions de dollars, qui verrait deux nouveaux enregistrements orchestraux ajoutés au jeu, le bavardage sur le compte à rebours en direct du projet a suggéré que les dons non-Kickstarter les pousseraient toujours à dépasser cet objectif .

Après avoir atteint son objectif de financement initial en seulement 30 minutes, le Kickstarter a ajouté des objectifs étendus tels que les versions Switch, Steam et PS4, deux missions supplémentaires et une bande sonore remixée.

Alors que le Kickstarter a été un succès financier certain, le producteur Atushi Inaba a précédemment déclaré que la campagne visait davantage à évaluer l’intérêt des fans que le financement réel – il semble maintenant qu’il y ait beaucoup des deux.

Le remaster Wonderful 101 sera auto-édité par Platinum Games, et grâce à ses bailleurs de fonds sera disponible sur Switch, PC et PS4. Le jeu sortira le 19 mai en Amérique du Nord, le 22 mai en Europe et le 11 juin au Japon.

