The Wonderful 101: Remastered a déjà recueilli plus de 2 $ MDD

Bien que nous ne soyons qu’à 29 heures de la fin de la campagne Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered, la collecte de fonds ne s’arrête pas et a atteint deux millions de dollars, grâce auquel suffisamment de revenus ont été obtenus pour atteindre un nouvel objectif.

Grâce au soutien incroyable des fans, les deux millions de dollars amassés ont ouvert la voie à PlatinumGames pour développer la deuxième mission de Luka, qui, comme son nom l’indique, mettra en vedette Luka, et sera une aventure 2D en sidecroller.

Le prochain objectif est de 2,25 millions de dollars, qui comprendront des réenregistrements orchestraux des thèmes “The Won-Stoppable Wonderful 100” et “Tables Turn”, bien que considérant que la campagne Kickstarter se termine demain, il est peu probable que nous voyions cette implémentation dans le jeu final.

Grâce à tous nos merveilleux donateurs, nous avons atteint 2 millions de dollars de soutien. La deuxième mission de Luka est GO! # ALLFOR101 pic.twitter.com/Bq47Mh6UVm

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 5 mars 2020

The Wonderful 101: Remastered sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC le 19 mai 2020. En parlant de PlatinumGames, ils ont révélé qu’ils voulaient explorer d’autres genres de jeux vidéo, et pas seulement rester dans les titres d’action. De même, bien que nous n’ayons pas entendu parler de Bayonetta 3 depuis longtemps, l’étude garantit que le développement est en bonne voie.

Via: PlatinumGames

