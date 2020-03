The Wonderful 101: Remastered a rapporté 2,23 millions de dollars via son Kickstarter c

Le développeur japonais PlatinumGames a levé 2,23 millions de dollars (235 millions de yens) dans sa campagne Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered.

La campagne a commencé début février. Cependant, le directeur exécutif Atsushi Inaba a clairement indiqué que “ce n’était pas du tout un financement”. Il s’agissait plutôt de mesurer l’intérêt pour le projet.

“C’est un jeu que nous avons toujours voulu revisiter à un moment donné, donc nous avons pensé que ce serait une bonne occasion de rassembler les fans – de les unir – et de jauger l’intérêt. Et en substance, pour sortir le jeu, “, a déclaré Inaba.

“Il ne s’agissait donc pas vraiment du montant du financement, il s’agissait de l’auto-édition, de rassembler les fans et de revisiter The Wonderful 101.”

Il a atteint tous ses objectifs, ce qui signifie que The Wonderful 101: Remastered arrivera sur Switch, Steam et PS4. Le studio a ajouté deux objectifs supplémentaires: des enregistrements orchestraux et de nouvelles langues. Il a atteint l’ancienne cible.

En janvier 2020, la firme japonaise a obtenu un investissement du géant chinois de la technologie Tencent. Le mois dernier, PlatinumGames a annoncé qu’il ouvrirait un nouveau studio à Tokyo. Inaba a affirmé que le studio aimerait explorer plus de genres et découvrir d’autres styles de jeu.