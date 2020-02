The Wonderful 101: Remastered a un nouvel objectif de 2 millions de dollars pour un objectif de 1,5 million de dollars | My Nintendo News

Cela devait se produire dès que nous avons vu les montants que les gens donnaient pour voir The Wonderful 101 Remastered sur Nintendo Switch et PlayStation 4, et maintenant c’est officiel, le Kickstarter a dépassé l’objectif cible de 1,5 million de dollars! Cet objectif a ajouté une nouvelle aventure spéciale à défilement horizontal 2D qui est actuellement intitulée Première mission de Luka. Le nouvel objectif de 2 millions de dollars ajoute la deuxième mission de Luka décrite par l’équipe comme “Notre jeune héros est de retour et prêt pour plus d’aventure!”

