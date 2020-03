The Wonderful 101 Remastered ajoute une deuxième mission alors que le financement participatif atteint 2 millions de dollars

Platinum Games – le développeur de titres d’action tels que Bayonetta, Vanquish et NieR: Automata – a lancé début février une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101 Remastered. Le financement participatif a rapidement dépassé le cap des 500 000 $, ce qui signifie que l’ancienne exclusivité Wii U arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 19 mai. Avec la fin imminente de la campagne le 6 mars, un autre objectif est désormais atteint. que le Kickstarter dépasse la barre des 2 millions de dollars.

Une deuxième mission sera ajoutée à The Wonderful 101 Remastered à la suite de la campagne de financement participatif atteignant le dernier objectif de bout droit. Intitulé Deuxième mission de Luka, il verra notre héros “de retour et prêt pour plus d’aventure”. La première mission de Luka – une aventure à défilement horizontal 2D – a été ajoutée après que le Kickstarter a atteint 1,5 million de dollars.

Au moment de la rédaction de cet article, et avec 27 heures restantes de la phase de financement participatif, 30 511 personnes ont promis 2 017 736 $ pour le jeu. Le remaster était déjà fait avant qu’un centime ne soit gagné via le financement participatif, mais Platinum dit que la campagne vise à unir une communauté de joueurs et à mesurer l’intérêt. L’argent gagné grâce à Kickstarter servira à récompenser et à étirer des objectifs, tels que les missions supplémentaires susmentionnées.

GameSpot a eu la chance de discuter avec le directeur du jeu Hideki Kamiya et le producteur Atsushi Inaba au sujet de la campagne Kickstarter de The Wonderful 101, bien que Platinum ait également quelques autres projets dans sa manche. Le Wonderful 101 n’est que le premier de ce que le studio appelle le Platinum 4. Le second a été récemment annoncé et s’intitule actuellement Project G.G., un jeu d’action basé sur les héros fortement inspiré d’Ultraman. Les deux autres projets doivent encore être annoncés.

