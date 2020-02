The Wonderful 101: Remastered arrive sur PC, PS4 et Switch en mai

Wonder-Red a ce look de héros prêt pour la prochaine version des remasters.

The Wonderful 101: Remastered sortira sur PC, PS4 et Switch le 19 mai en Amérique du Nord et le 22 mai pour l’Europe. Platinum Games a inventé cela comme une date de sortie «générale». À notre connaissance, ceux qui ont soutenu la campagne Kickstarter devraient toujours recevoir leur copie en avril.

La campagne Kickstarter, très réussie, avait initialement demandé environ 38 000 £, et jusqu’à présent, elle a reçu un peu moins de 1,4 million de £ avec seulement 8 jours restants. Montrant qu’il y a certainement un marché pour ce jeu malgré qu’il s’agisse d’un échec commercial sur la Wii U en 2013.

C’est peut-être l’occasion pour The Wonderful 101 de bien trouver sa place dans l’histoire du jeu. Hideki Kamiya, le réalisateur d’origine, pense certainement que c’est le cas après avoir remercié les fans pour leur soutien. Dans ce message, il a déclaré: «Je considère que c’est une chance de le montrer à nouveau au monde. J’ai hâte de voir comment ça se passe. “

Kamiya a ajouté que ce remaster “n’est pas seulement un simple port” avec plusieurs ajustements en cours. Y compris le réglage fin des commandes pour le rendre plus facile à jouer, ainsi que des améliorations de la qualité de l’image afin qu’elle soit plus belle sur ces consoles plus récentes.

