The Wonderful 101: Remastered aura une nouvelle fonctionnalité de plus!

Au cas où vous ne le sauriez pas, début février, PlatinumGames a lancé la campagne de financement pour amener The Wonderful 101 sur d’autres consoles via une réédition remasterisée. Ce mouvement a été très réussi et les joueurs n’ont cessé de le soutenir. Grâce à eux, aujourd’hui, un ajout supplémentaire pour le jeu a été débloqué.

Il y a quelques heures, le développeur a annoncé que la campagne de financement avait déjà dépassé 1,75 $ MDD, avec laquelle la communauté a atteint l’objectif numéro 6, grâce à laquelle la bande originale sera incluse au format remix. Ce sera plus spécial si l’on tient compte du fait que pour ce PlatinumGames aura le soutien d ‘«un invité spécial secret». Jusqu’à présent, le développeur n’a pas révélé de quel invité il s’agit, mais c’est un fait qu’il y aura une nouvelle fonctionnalité dans le remastering, qui joindra les modes Time Attack et une nouvelle mission (en plus des performances et de la résolution améliorées).

Avec cela, une nouvelle mission pour la communauté a été révélée. Dans le cas où les joueurs atteindraient l’objectif de 2,25 $ MDD, le développeur ajoutera un enregistrement musical avec orchestre, en particulier les morceaux Won-Stoppable Wonderful 101 et Tables Turn seront entièrement réenregistrés avec orchestre.

Peut-être que l’objectif semble un peu éloigné, surtout parce qu’il ne reste que 9 jours avant la fin de la campagne. Plus tôt, en dépassant la marque MDD de 2 $, les joueurs débloqueront une autre nouvelle mission. Du côté des défis de la communauté, actuellement 8 des 13 ont été surmontés.

Ce que vous devez savoir, c’est que cet ajout sera pour toutes les éditions de The Wonderful 101: Remastered; c’est-à-dire qu’il atteindra PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Un autre détail à prendre en compte est que cette fonctionnalité sera présente non seulement dans les versions de ceux qui ont parrainé le projet dans Kickstarter, mais aussi pour les utilisateurs qui acquièrent le titre dans les magasins.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Attendiez-vous que la communauté dépasse cet objectif? Pensez-vous que j’ai réussi à en surmonter un de plus? Avez-vous aidé dans la campagne? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous informer que PlatinumGames a récemment confirmé le prix du remastering. Si vous êtes intéressé par des ajouts, dans ce lien, vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle mission de Luka.

The Wonderful 101: Remastered arrivera le 19 mai prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

