The Wonderful 101: Remastered – Bande-annonce 25 mars 2020

La campagne Kickstarter de The Wonderful 101: Resmastered C’est l’un des événements les plus suivis ces dernières semaines, car ce sera le premier travail que Platinum Games, son développeur, pourra publier de manière indépendante. Ainsi, cette campagne est déjà terminée et a soulevé un beaucoup d’argent, Et la publication du titre continue, alors maintenant une nouvelle bande-annonce est sortie grâce à laquelle nous pouvons rencontrer plusieurs des héros qui feront partie de cette aventure héroïque qui atteindra Nintendo Switch, Playstation 4 et Steam (PC ) très bientôt.

The Wonderful 101: Remastered montre toute son action dans une nouvelle bande-annonce

Vous avez toujours voulu être des super-héros dans votre temps libre et vous n’avez jamais su commencer cette carrière active? Vous avez de la chance! Le Wonderful 101: Remastered arrivera en Europe le 22 mai 2020, sur trois plateformes. Donc, comme d’habitude, depuis que cette version continue, de Platinum Games, ils ont partagé une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons voir, en anglais, les personnages qui font partie du groupe de protagonistes de ce titre d’action, et dans lequel Nous pouvons également voir leurs différents mouvements qu’ils utiliseront pour faire face à une menace qui nous obligera tous à être plus unis que jamais. Chacun a un super-héros en lui qui peut aider afin que les ennemis de la paix et de la justice ne réalisent pas leurs plans diaboliques!

Voir aussi

De cette façon, et avec cette nouvelle bande-annonce, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre environ deux mois pour The Wonderful 101: Remastered pour atteindre la génération actuelle de plateformes dédiées aux jeux vidéo. Et vous, avez-vous joué à la version originale de Wii U ou allez-vous vous aventurer avec cette nouvelle édition?

Source

Connexes