The Wonderful 101: Remastered fonctionnera à cette résolution et à cette fréquence d’images

Le Wonderful 101: Remastered est arrivé à Kickstarter cette semaine et a rapidement atteint ses principaux objectifs de collection. Par conséquent, il semble que PlatinumGames ait décidé de se détendre un peu et de partager plus de détails sur cette relance. C’est grâce à cela que nous savons déjà quelle sera sa résolution et sa coupe d’images par seconde sur différentes plateformes.

PlatinumGames a mis à jour le Kickstarter de The Wonderful 101 pour signaler que son objectif est de fonctionner à un taux de 60 images par seconde sur toutes les plateformes. Il a également déclaré que les joueurs qui y jouent sur Switch devraient s’attendre à une expérience à 720p en mode portable et 1080p lorsqu’ils sont connectés au téléviseur. Mais qu’en est-il de ceux qui veulent la version PlayStation 4? Ils peuvent y jouer à 1080 sur PlayStation 4 et à 2160p sur PlayStation 4 Pro.

Plus tard, Platinum Games a noté que la version PC de The Wonderful 101: Remastered peut être lue à 1080p et 60 images par seconde. Malheureusement, il n’a pas précisé s’il serait possible de jouer à une résolution plus élevée ou de débloquer le FPS. Il a également noté qu’il est prévu de mettre en œuvre un support pour les écrans ultra larges.

The Wonderful 101: Remastered n’a pas encore de date de sortie, mais le Kickstarter souligne que sa sortie provisoire est en avril. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous cliquez ici.

