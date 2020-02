The Wonderful 101: Remastered fracasse son objectif de 1,5 million de dollars, Platinum en révèle deux autres

Ce fut une semaine mouvementée pour The Wonderful 101. Dans ce court laps de temps, PlatinumGames a annoncé qu’il relancerait le jeu via Kickstarter pour plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch, et il a levé plus de 1 million de dollars en seulement 12 heures. Depuis lors, il a reçu des objectifs supplémentaires.

Maintenant, dans la dernière mise à jour, il a atteint l’objectif de 1,5 million de dollars, “La première mission de Luka” – avec le jeune héros du même nom. Cette mission est un jeu dérivé d’action à défilement horizontal et aura un style “complètement différent” du jeu principal, et vous permet de jouer en tant que Luka. Voici la trame de fond:

Luka ne sait pas que son professeur est en fait Wonder-Red. Et il déteste les Wonderful 100 pour une certaine raison, malgré le fait que ce sont des héros qui protègent la Terre. Pourquoi les déteste-t-il? Vous devrez jouer au jeu et profiter de l’histoire pour le découvrir!

Dans le cadre de cette mise à jour, de nouveaux objectifs d’extension ont également été révélés. Si la campagne Kickstarter atteint 1,75 million de dollars, le jeu obtiendra une bande-son de remix avec une “supposition secrète spéciale” et en plus de cela, “Luka’s Second Mission” – une toute nouvelle aventure mettant en vedette Luka – sera créée pour 2 millions de dollars.

Avez-vous hâte de jouer au nouveau spin-off à défilement horizontal de Luka? Avez-vous déjà soutenu le Kickstarter? Dites-nous ci-dessous.

.