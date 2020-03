The Wonderful 101: Remastered – Kamiya remercie les fans pour leur soutien

La campagne Kickstarter de The Wonderful 101: Respastered C’est l’un des événements les plus suivis ces dernières semaines, car ce sera le premier travail que Platinum Games, son développeur, pourra publier de manière indépendante. Ainsi, cette campagne est déjà terminée et a soulevé un une grande quantité d’argent, ce qui a permis d’atteindre un objectif que de nombreux joueurs apprécieront, et pour le célébrer, Hideki Kamiya lui-même a publié à travers la page de campagne avec laquelle il remercie ces joueurs pour tout le soutien qu’ils ont apporté à ce grand projet.

Hideki Kamiya apprécie que la campagne The Wonderful 101 se soit déroulée

Notre campagne Kickstarter est maintenant terminée!

Avec le recul, il était à la fois inquiet et excité à la fin d’avoir l’occasion de découvrir combien de personnes étaient intéressées à porter un jeu qui était en vente il y a sept longues années. En fin de compte, nous avons reçu plus de soutien que je n’aurais pu l’imaginer, et je pense que la fin a été heureuse pour nous et pour les sponsors.

Le mois s’est écoulé en un clin d’œil. Je me souviens comment nous avons remercié les 13 000 premiers clients de Kikcstarter qui nous ont promis les 100 premiers millions de yens [unos 832.000 euros al cambio] et comment nous avons ensuite observé avec enthousiasme chaque jour comment tout le monde travaillait pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et le dernier jour, nous avons pu partager notre joie avec tout le monde lors du streaming final. Chaque jour était tellement excitant et amusant, et d’une certaine manière, il est triste de penser que tout se termine.

Tout au long de la campagne, j’ai également enregistré une vidéo avec Mega64, quelque chose dont j’avais toujours rêvé, et PlatinumGames a également pu avoir une présence pour la première fois sur PAX. Je craignais que peu de gens viennent à notre stand, mais j’étais très heureux de voir combien de personnes étaient allées à notre séance d’autographes. En seulement un mois, j’ai vécu beaucoup de moments très mémorables, même si on les compare à tout ce que j’ai vécu tout au long de ma carrière jusqu’à ce moment.

Comme je l’ai expliqué dans l’interview vidéo, The Wonderful 101 a le plus grand volume de contenu que l’on puisse trouver dans n’importe quel jeu d’action sur lequel j’ai jamais travaillé. Lorsque nous l’avons développé il y a sept ans, nous avons juste essayé d’en ajouter autant que possible et nous avons toujours voulu avoir la possibilité de rafraîchir quelques détails. Maintenant, grâce au soutien de tous ceux qui ont participé à cette campagne de crowdfunding, nous avons finalement pu le faire, faire de ce remastering la version définitive du jeu. Franchement, c’est comme si c’était un miracle!

Ce sera également le premier jeu que PlatinumGames puisse sortir seul. Je sens au fond de mon cœur que tous les mécènes qui ont participé à cette campagne sont devenus nos alliés privilégiés, contrairement aux autres.

PlatinumGames espère continuer à travailler sur le développement de titres originaux, tout en se développant en tant que distributeur. Peu importe ce qui nous attend à l’avenir, nous n’oublierons jamais la gratitude que nous ressentons envers tous ceux qui nous ont aidés à ouvrir une nouvelle voie grâce à la campagne Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered. Nous travaillerons dur sur tous nos jeux à partir de maintenant pour nous assurer que nous restons une entreprise dont vous pouvez être fier. Merci beaucoup de nous soutenir dans cette petite première étape importante.

Nous avons encore beaucoup de travail à faire, y compris la création de récompenses ainsi que de DLC, mais nous voulons d’abord nous assurer que The Wonderful 101: Remastered vous parvienne le plus rapidement possible. Que vous ayez déjà joué à l’original ou que vous expérimentiez ce jeu pour la première fois, nous voulons travailler aussi dur que possible pour nous assurer que tout le monde puisse profiter de ce jeu spécial unique.

Encore une fois, nous tenons à remercier tous nos chers sponsors du fond du cœur. Vous aurez toujours une place spéciale dans nos cœurs!

