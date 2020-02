The Wonderful 101: Remastered Kickstarter est mis en ligne – Avec les versions Switch, PC et PS4 rapidement financées

Auparavant, des rumeurs circulaient sur l’auto-édition de PlatinumGames et l’ouverture d’une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101. Eh bien, on dirait que tout était vrai!

Il y a quelques heures, la société a révélé qu’elle financerait le jeu pour une version multiplateforme comme The Wonderful 101: Remastered. Les promesses proposées incluent des copies numériques et physiques du jeu, ainsi que d’autres bonus physiques (comme un artbook) pour ceux qui contribuent davantage.

Vous pouvez consulter la bande annonce ci-dessous:

«The Wonderful 101: Remastered proposera divers perfectionnements supervisés par le réalisateur Hideki Kamiya pour rendre le jeu plus convivial pour les joueurs. Ces améliorations comprennent des directives à l’écran, le placement des sous-menus, des fenêtres contextuelles d’informations et des ajustements de jeu uniques pour le nouveau matériel. Bien que Kamiya pense que The Wonderful 101 est déjà l’un de ses plus grands jeux, de tout nouveaux modes seront ajoutés si les objectifs d’étirement correspondants sont atteints! Ces modes seront disponibles ultérieurement pour les contributeurs qui les recevront gratuitement!

Les bailleurs de fonds pourront soutenir la campagne à un large éventail de niveaux de récompense et avec des produits exclusifs allant de The Wonderful 101: bandes sonores remasterisées, bandes dessinées et livres d’art, à des articles extrêmement rares et uniques comme des pendentifs, personnalisés et des vestes faites à la main! Il y aura également un défi «Défense de Blossom City» sur les réseaux sociaux, dans lequel les supporters pourront s’unir pour atteindre certains objectifs des réseaux sociaux afin d’ouvrir des récompenses supplémentaires et de mieux faire connaître la campagne.

Le réalisateur Hideki Kamiya et le producteur Atsushi Inaba seront également activement impliqués dans la campagne d’un mois, fournissant des mises à jour hebdomadaires avec un aperçu du développement de The Wonderful 101: Remastered et des interviews avec des membres clés de l’équipe.

L’objectif de base (pour une version Switch) n’était que de 50 000 $, et les fans ont aidé PlatinumGames à le briser en seulement 5 minutes environ! Suite à cela, la campagne a depuis pu atteindre ses objectifs extensifs pour une sortie PC Steam (100 000 $) et PS4 (500 000 $), aussi! Au moment de la rédaction du présent rapport, la campagne grimpe encore rapidement à environ 650 000 $ et plus.

Cela dit, cela signifie que The Wonderful 101 IP ne sera plus exclusif aux plateformes de Nintendo.

Nous vous ferons rapport au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le projet. Pour l’instant, vous pouvez vous diriger vers le bas et le vérifier par ici!

