The Wonderful 101: Remastered prévu pour fonctionner à 720p Portable / 1080p Docked On Switch, visant 60fps

Plus tôt cette semaine, PlatinumGames a surpris le monde en ouvrant une nouvelle campagne de crowdfunding pour The Wonderful 101: Remastered sur Switch et d’autres plateformes. Si vous vous demandez comment le jeu se déroulera probablement avant de vous engager, voici une mise à jour rapide!

PlatinumGames a récemment révélé les spécifications techniques du jeu pour chaque plate-forme dans leur FAQ Kickstarter. Pour Switch, le jeu se déroulera à 720p tout en étant portableet à 1080p en mode ancré. De plus, la société visera un 60fps fluide sur la console!

Si ces spécifications vous conviennent, vous pouvez vous diriger vers le bas pour apporter votre soutien à la campagne. par ici.

