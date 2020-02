The Wonderful 101: Remastered reçoit deux nouveaux objectifs d’extension Kickstarter

Platinum Games a révélé un autre ensemble d’objectifs extensibles Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered.

La révélation intervient alors que la campagne Kickstarter du jeu franchit 1,5 million de dollars, ce qui signifie que les deux précédents objectifs Kickstarter Stretch ont été atteints avec succès. Ces objectifs d’étirement originaux étaient un nouveau mode «Time Attack», ainsi qu’un mode 2D à défilement latéral appelé «Luka’s First Mission»:

Luka est un garçon qui joue un rôle très important dans The Wonderful 101: Remastered. Will Wedgewood, AKA Wonder-Red, est professeur à la Blossom City Elementary School quand il ne combat pas le mal. Luka est l’un des élèves de sa classe et également l’un des plus grands malfaiteurs de l’école.

Bien sûr, Luka ne sait pas que son professeur est en fait Wonder-Red. Et il déteste les Wonderful 100 pour une certaine raison, malgré le fait que ce sont des héros qui protègent la Terre. Pourquoi les déteste-t-il? Vous devrez jouer au jeu et profiter de l’histoire pour le découvrir! La première mission de Luka, sur laquelle nous allons travailler grâce à votre soutien, est un jeu dérivé d’action à défilement horizontal où vous pourrez jouer en tant que Luka.

Maintenant que ces objectifs ont été atteints, les deux objectifs suivants sont une version remixée de la bande-son du jeu, ainsi que “La deuxième mission de Luka”, un autre mode supplémentaire mettant en vedette Luka. Ces objectifs seront financés respectivement à 1,75 million de dollars et à 2 millions de dollars.

Si vous souhaitez contribuer à la campagne, vous pouvez le trouver ici.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.