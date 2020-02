The Wonderful 101: Remastered sera lancé le 19 mai

Par Emily Gera,

Mercredi 26 février 2020 20:59 GMT

Le développeur PlatinumGames a annoncé la date de sortie de son récent Kickstarted The Wonderful 101: Remastered.

Le titre remasterisé devrait être lancé le 19 mai en Amérique du Nord, avec une sortie le 22 mai en Europe. La nouvelle est intervenue plus tôt dans la journée dans une déclaration préparée par le directeur du jeu, Hideki Kamiya.

«Ce n’est pas seulement un simple portage», explique Kamiya à propos de la refonte prochaine de The Wonderful 101. «Nous avons réglé les commandes pour chaque nouvelle plate-forme et effectué plusieurs ajustements qui devraient faciliter la compréhension et la lecture. En plus de cela, nous avons amélioré la qualité d’image et la fréquence d’images pour l’adapter au matériel moderne. Dans l’ensemble, je dirais que The Wonderful 101: Remastered est l’édition définitive du jeu ».

Le Wonderful 101: Remastered coûtera 39,99 $ / 39,99 £.

Le Wonderful 101 Kickstarter a été lancé plus tôt cette année et a rapidement dépassé son objectif de financement de 50 000 $. À l’heure actuelle, le financement est proche de la barre des 1,7 million de dollars, ce qui verrait une aventure à défilement horizontal 2D appelée Luka’s First Mission. Grâce à l’atteinte de ses objectifs précédents, le jeu sera développé pour PC et PS4 aux côtés de Switch.

Initialement publié en exclusivité Wii U, Kamiya et Atsushi Inaba ont déclaré qu’en 2018, le studio négociait avec Nintendo pour une éventuelle sortie de Switch. Dans le passé, Kamiya a exprimé son intérêt pour le développement d’une suite au jeu, car son équipe “a mis une énorme quantité de travail” dans le titre, et il serait “malheureux” s’ils manquaient l’occasion de raconter une nouvelle histoire avec les personnages .

