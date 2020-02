The Wonderful 101: Remastered Targeting 1080p / 60fps On Switch

Comme The Wonderful 101: RemasteredLa puissante campagne Kickstarter fait rage, de plus en plus de détails sont lentement révélés pour la sortie de Switch maintenant confirmée.

Parmi eux, une mise à jour concernant les performances techniques dont nous pouvons nous attendre à ce que le remasterise frappe de nouveaux systèmes plus tard cette année. Les informations ci-dessous proviennent de la section FAQ de Kickstarter, confirmant un objectif de 60fps sur Switch avec une résolution de 1080p lorsqu’il est ancré:

Pouvez-vous nous donner plus d’informations sur les spécifications techniques de The Wonderful 101: Remastered?

Oui! Les spécifications techniques de chaque plateforme sont:

Commutateur:

Résolution : Portable 720p / Docked 1080p

FPS: 60fps ciblés

PS4:

Résolution: PS4 1080p / PS4Pro 2160p

FPS: 60fps ciblés

Vapeur:

Résolution: 1080p avec prise en charge du moniteur Super Wide prévu

FPS: 60fps ciblés

À titre de comparaison, l’original de la Wii U avait également un objectif de 60 images par seconde, mais descendait souvent en dessous de cela à mesure que l’action à l’écran devenait plus intense. Cependant, il avait une résolution de 720p, ce qui signifie que la prochaine version de Switch devrait être un peu plus nette sur votre téléviseur.

Si vous l’avez manqué, Hideki Kamiya a récemment partagé certains des premiers documents de conception du jeu original, et PlatinumGames a publié une vidéo montrant le moment même où ils ont vu le Kickstarter atteindre la modique somme de 100 millions de yens.

.