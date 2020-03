The Wonderful 101: un financement remasterisé clôturé avec plus de 2,2 $ MDD

La campagne de financement Wonderful 101: Remastered a été un succès et PlatinumGames l’a récemment célébrée avec une diffusion spéciale. La campagne a été terminée, le chiffre final auquel les fans sont arrivés a été révélé et il a été annoncé qu’il y aurait un nouvel ajout à la version renouvelée.

La campagne s’est terminée avec ¥ 235,320,528 JPY (environ $ 44935129 MXN), ce qui signifie 7 objectifs débloqués, grâce au soutien de la communauté et des sponsors. Ainsi, les versions Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam deviendront une réalité, et de nouvelles fonctionnalités seront également ajoutées: 2 missions 2D, un mode contre la montre et une bande-son remixée, qui comprendra un invité spécial non divulgué.

La campagne a dépassé toutes les attentes

Au cas où vous ne le sauriez pas, à l’origine, la campagne a commencé avec un objectif de 50000 USD pour faire du jeu une réalité, du moins la version pour Nintendo Switch, mais grâce au support, les autres versions ont été rendues possibles. En fait, le chiffre est 40 fois plus grand que le chiffre initial, ce qui témoigne du grand succès de la campagne.

Mais ce n’est pas tout, selon Siliconera, en cas de fête avec les sponsors, PlatinumGames a annoncé que grâce aux dons lors de la transmission il était possible de débloquer le huitième but, un arrangement orchestral des 2 chansons The Won-Stoppable Wonderful 100 et Tables tournent Si vous n’avez pas soutenu la campagne, ne vous inquiétez pas, ces ajouts atteindront les versions des sponsors et celle qui sera en magasin au milieu de l’année.

D’autre part, les fans ont relevé tous les défis de la communauté, grâce auxquels ils ont obtenu de nombreuses récompenses, dont le déverrouillage de certains comptes Twitter par Kamiya.

Lors de la célébration, plusieurs membres reconnus de PlatinumGames, tels que Hideki Kamiya (créateur et producteur), Atsushi Inaba (chef du studio) et Kenichi Sato (président du studio). «Chez PlatinumGames, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance pour tous les bons voeux et le soutien de notre Kickstarter pour The Wonderful 101 Remastered! Nous n’aurions pas pu le faire sans vous tous! », A déclaré PlatinumGames (via Video Games Chronicle).

Que pensez-vous du succès de The Wonderful 101 Remastered? Vous attendiez-vous à ce que la communauté réagisse si positivement? Avez-vous soutenu le projet? Dites-le nous dans les commentaires.

Malgré le grand succès qu’il a connu dans sa campagne de financement, nous vous disons que ce mouvement n’avait pas d’argent comme objectif principal. Un autre détail curieux est qu’il n’atteindra pas la Xbox One, mais PlatinumGames a déjà expliqué pourquoi.

The Wonderful 101: Remastered arrivera au milieu de l’année sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

