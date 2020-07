The World Ends with You Anime sort l’année prochaine

Annoncé ce week-end à l’événement numérique FunimationCon 2020, The World Ends With You The Animation est un nouvel anime lancé en 2020 et basé sur le célèbre jeu de rôle RPG The World Ends With You.

Ce nouvel anime utilise le même style artistique que le jeu original, comme on le voit dans une bande-annonce nouvellement publiée.

Funimation a partagé ces détails sur la série à venir sur son blog officiel annonçant l’anime.

Les mondes se terminent avec vous L’animation suit Neku Sakuraba alors qu’il se lance dans un scénario de jeu vidéo à Shibuya appelé Reaper’s Game qui le fera se battre pour sa vie. Avec les alliés avec lesquels il fera équipe en cours de route, Neku devra se rendre jusqu’au bout pour revoir son humanité.

Publié à l’origine par Square Enix et sorti sur la Nintendo DS en 2007, The World Ends With You a depuis été porté sur les téléphones mobiles et la Nintendo Switch. Le mois dernier, cette nouvelle a été publiée sur un site teaser.

Aucune date de sortie spécifique n’a été donnée au-delà de l’année 2021 pour le nouvel anime.

