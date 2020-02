Thèmes PS4 dynamiques Star Wars gratuits disponibles pour Jedi Academy, Jedi Outcast

Alors que la PS4 a littéralement des milliers de thèmes, dont la plupart vous coûteront de l’argent, vous pouvez accrocher gratuitement de très bons thèmes pour le système si vous savez où chercher. Récemment, plusieurs thèmes PS4 gratuits sont à gagner, comme le tout nouveau thème The Last of Us Part 2 et le thème Yakuza Remastered Collection, et maintenant les fans de Star Wars peuvent obtenir quelques thèmes gratuits. L’éditeur de jeux Aspyr propose une paire de codes thématiques dynamiques gratuits inspirés de deux classiques de Star Wars: Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Ces codes ne peuvent être utilisés que sur les consoles américaines.

Pour réclamer les thèmes PS4 gratuits, vous devrez entrer un e-mail et votre date de naissance sur le site Web d’Aspyr. Après cela, les codes de chaque thème seront envoyés à l’e-mail que vous entrez, et vous pouvez les échanger dans le PlayStation Store sur votre PS4.

La série Jedi Knight suit le mercenaire Kyle Katarn alors qu’il apprend à contrôler The Force et devient finalement instructeur à la Jedi Academy. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast a été porté sur PS4 et Nintendo Switch l’année dernière et comprend les modes solo du jeu 2002, mais pas multijoueur. Son suivi de 2003, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, sortira également sur PS4 et Nintendo Switch au début de 2020, et heureusement, le nouveau port comprendra les fantastiques modes multijoueurs du jeu comme “Capture the Flag” et “Free for All” . “

