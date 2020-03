Thémomètres à viande, platines, Super Mario 3D Land, vestes, etc.

Graphique: Elizabeth HengesLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une vente sur les vêtements Adidas, une plaque tournante multi-usage, un dégagement sur une veste d’hiver et le titre de Super Mario 3D Land pour les meilleures offres de samedi.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer!

Donc, vous êtes un collectionneur de disques. Vous avez un merveilleux ensemble de vinyles d’une variété d’époques et de genres musicaux. C’est bien! Mais au fond, vous savez que peu importe le nombre de vinyles que vous avez, la liste de lecture Spotify sera toujours plus facile d’accès. Heureusement, Victrola a une platine pour résoudre tous vos besoins audio old-school et new-school.

Cette platine vinyle à trois vitesses peut lire n’importe quel vinyle que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Mais si vous avez envie de simplement mettre votre mixage quotidien à la place, cette platine vinyle a également des capacités Bluetooth et un haut-parleur intégré. Vous pouvez le faire dans les deux sens maintenant pour seulement 49 $, contre 65 $, alors c’est le moment d’économiser!

De temps en temps, une marque jusque-là inédite apparaîtra de nulle part avec un casque qui étourdit. Parmi eux, les écouteurs antibruit actifs étonnamment bons (hybrides) de Boltune prétendent réduire le bruit de 96%, et les critiques semblent d’accord.

En conjonction avec notre code promotionnel exclusif, KINJAONY, coupez le coupon sur le site pour un rabais de 50 $, ce qui ramène le coût total à un modeste 41 $. Si vous avez décidé d’acheter une paire d’écouteurs antibruit dans l’espoir d’économiser de l’argent dans l’incertitude économique, pourquoi ne pas faire les deux?

Conduits par une paire d’enceintes de 45 mm, ces écouteurs ne bloquent pas seulement le bruit, ils ne semblent pas à moitié mauvais non plus. De plus, ils sont confortables comme l’enfer – je veux dire, regardez ces coussinets en similicuir. Associés à un matériau en alliage d’aluminium qui entoure les haut-parleurs eux-mêmes, ils sont durables et confortables.

41 $ US

D’Amazon

331 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous cherchez un moyen de rendre le travail à domicile plus efficace, la meilleure façon de le faire serait de bloquer les sons inutiles. Ces écouteurs TaoTronic ne coûtent que 25 $ (contre 50 $) avec un code promo et font exactement cela. Sans oublier qu’ils ont une puce Bluetooth mise à niveau pour que vous puissiez vous connecter facilement à votre ordinateur portable ou à votre téléphone. Je voudrais saisir cette offre avant sa fin, assurez-vous simplement de taper le code promotionnel L5G769UL à la caisse.

$ 25

D’Amazon

2548 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Pour tous les nerds du réseau, NordVPN a un accord majeur en l’honneur de leur anniversaire. Lorsque vous achetez leur offre de 3 ans (ce qui représente une énorme réduction de 70%), vous pourrez obtenir un plan EXTRA en plus de celui que vous avez acheté GRATUITEMENT. Je voudrais juste m’assurer de taper “nordwfh” à la caisse!

Pour ceux qui ne connaissent pas NordVPN, il s’agit d’un réseau privé virtuel, qui crypte tout votre trafic Internet ainsi que votre «identité en ligne». Je ne sais pas ce que vous faites avec votre vie en ligne, et avec NordVPN, je ne le saurai jamais! Saisissez cette offre avant sa fin.

Brancher des appareils dans le mur est donc 2019. Nous sommes totalement passés. Découvrez ce chargeur sans fil à 11 $! Il est totalement compatible avec les produits Android et Apple et dispose de trois modes de charge différents selon les appareils que vous possédez! Sans oublier que vous pouvez également charger l’étui sans fil Airpods! Je sauterais sur cette affaire avant qu’elle ne soit finie!

11 $

D’Amazon

206 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Écoutez, je ne suis pas un mauvais cuisinier. Je ne suis pas bon non plus … mais je ne suis pas mauvais. C’est juste, d’une manière ou d’une autre, que ma nourriture semble toujours insuffisamment cuite, et autant que je me mens à moi-même que c’est «comme je l’aime», cela ne suffit pas quand il s’agit de viande insuffisamment cuite. Heureusement, Thermoworks a une vente sur leurs thermomètres à viande et autres articles, donc je peux arrêter de jouer à la roulette russe avec la poitrine de poulet que j’ai cuisinée.

Cette vente est un peu spéciale: plus vous achetez, plus votre remise est élevée. Donc, si vous êtes désespérément mauvais pour savoir quand la nourriture est faite comme moi, vous voudrez peut-être simplement le Thermapen classique, qui est de 71 $ avec la remise de 10%. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus sophistiqué, vous pouvez vous procurer le thermomètre d’alarme pour barbecue à 4 canaux Signals avec une remise complète de 20%, ce qui le ramène à 183 $. Le thermomètre Signals possède même une application pour smartphone, vous saurez donc précisément quand vos aliments sont correctement cuits au barbecue. Inutile de dire que c’est l’un des plus chics.

En attendant d’investir dans des ustensiles de cuisine en fonte? Arrêtez. La poêle en fonte humble et peu coûteuse est l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Et en ce moment, Walmart baisse le prix d’une poêle en fonte Lodge pré-assaisonnée de 10,25 pouces à seulement 15 $. Mieux encore, vous pouvez acheter une carte-cadeau de 5 $ avec votre achat.

Si vous avez du temps libre pendant que vous êtes coincé à l’intérieur, pourquoi ne pas concocter un tas de plats savoureux avec cet outil super abordable. Agissez rapidement, il est peu probable que cette promotion reste en stock longtemps.

Cet escroc dans votre cou ne va pas se guérir. Eh bien … ce sera le cas, mais si vous voulez vous soulager de l’inconfort du processus, un coussin chauffant fait des merveilles. Sunbeam a plusieurs modèles en vente, y compris une forte réduction sur le modèle cou et épaule Renue 14×122 “pour 25 $, son plus bas jamais. Le Renue XL 25×25” est tombé à 36 $. Pour plus de polyvalence, optez pour le XL King, un tampon tout usage de 12 x 24 po pour 18 $. Chaque modèle est également doté d’éponges qui bloquent l’humidité, de sorte que vous pouvez obtenir vos traitements à l’huile apaisante en même temps.

18 $

D’Amazon

13 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

36 $

D’Amazon

83 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

$ 25

D’Amazon

32 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Un support de voiture pour smartphone normal prend un tas de plastique et le suspend à votre pare-brise de voiture par la grâce d’une ventouse qui perdra certainement son adhésivité. Il est également recommandé de garder votre pare-brise à l’abri des distractions excessives. C’est pourquoi nous aimons ce support de voiture pour porte-gobelet, qui tombe à 8 $ imbattable après avoir utilisé le code promo KINHANVIP6 sur Amazon.

La base et le bras réglables vous permettent de trouver un ajustement sûr et un angle utilisable dans presque toutes les voitures, et il prend en charge n’importe quel smartphone jusqu’à 6,5 pouces.

8 $

Depuis amazon Utilisez le code KINHANVIP6

422 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vous cherchez quelque chose à faire? Voici quelque chose: mesurez la pression des pneus dans tous vos véhicules pour seulement 7 $ avec ce manomètre Tacklife. Que vous possédiez un vélo, une moto, une voiture ou un hors-bord, ce sera très utile.

Pour être juste, c’est un achat ennuyeux. Mais ce sera un produit que vous seriez heureux de posséder lorsque vous pourrez vous aventurer à l’extérieur. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo SD94VIFR pour obtenir la remise.

7 $

Depuis amazon Utilisez le code SD94VIFR

2003 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Soldes de printemps | 30% de réduction sur tout le site | Adidas | Utilisez le code 30 MARSGraphique: Elizabeth Henges

Avec le monde dégelé, il sera bientôt temps de sortir et d’aller courir! Ou une marche rapide, plus facile sur les genoux. Quoi qu’il en soit, il est important d’avoir de bonnes chaussures lorsque vous vous entraînez, et les soldes de printemps d’Adida vous assureront d’obtenir une nouvelle paire de chaussures à prix réduit.

En utilisant le code 30 MARS, vous obtiendrez 30% de réduction sur pratiquement tout dans le magasin. Cela inclut des chaussures comme les chaussures NMD_R1 et d’autres articles vestimentaires comme ces pantalons en satin super confortables. Si vous dépensez 49 $ ou plus (ce que vous pouvez facilement faire avec une paire de chaussures), vous bénéficierez également de la livraison gratuite. Sachez simplement ce que cette vente est en ligne uniquement, car les magasins Adidas sont fermés jusqu’au 29 mars au moins. Heureusement, si vous prenez la mauvaise taille, les retours sont également gratuits!

Toutes nos félicitations! Vous êtes arrivé au printemps. Le temps se réchauffera, les oiseaux chanteront et les allergies s’enflammeront. Mais avant d’oublier les froides et froides journées d’hiver de jeudi, ce pourrait être le bon moment pour faire le plein de trucs pour l’hiver prochain! Columbia a une longue veste d’hiver isolée pour femmes en liquidation, et c’est la chose parfaite pour vous garder au chaud dans environ six ou sept mois. C’est seulement en liquidation jusqu’à la fin de dimanche, alors agissez vite!

Surprise, surprise, Anthropologie organise une jolie petite vente pour sa collection printemps, et tout est à 25% de réduction, plus la livraison gratuite! Vous pouvez choisir entre des jeans, des robes, des chaussures, des hauts et des accessoires! Fondamentalement, tout ce que votre cœur désire. La vente ne dure que tout le week-end, donc j’aimerais absolument sauter sur certains des styles avant qu’ils ne soient * pouf * disparus.

C’est une très bonne journée pour être membre de REI Co-Op. À l’heure actuelle, les membres peuvent économiser 20% sur un article au prix fort et 20% supplémentaires sur un article REI Outlet avec le code promo MEMPERKS2020. Pour ce que ça vaut, le REI Outlet est la meilleure affaire ici, car ces produits sont déjà réduits et ces 20% offrent des piles en plus de cela.

L’adhésion à REI est nécessaire pour profiter de cette offre. Pas un membre? Un abonnement à vie est disponible pour seulement 20 $. C’est beaucoup, si l’on considère la fréquence des ventes de REI et tous ses avantages.

Cette vente dure jusqu’à la première semaine d’avril, vous avez donc le temps de faire le tour. Mais rappelez-vous, les meilleures choses disparaissent toujours tôt. Alors, procurez-vous le vôtre avant qu’un rando robuste et beau ne prenne vos affaires.

S’il y a quelque chose que ce temps coincé à la maison m’a appris, c’est que je dois tout optimiser pour le confort. Et cela inclut les vêtements. Heureusement, JACHS NY offre une tonne de tricots essentiels à partir de 17 $.

Choisissez parmi une très grande itération de Henley, que ce soit à manches courtes, à manches longues et à capuche, ainsi que des t-shirts, des pulls en éponge, des polos et bien plus encore. Fondamentalement, tous les éléments de base confortables que vous souhaitez stocker sont en vente jusqu’à 65% de réduction.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promotionnel CORE à la caisse.

Le film Bloodshot vient de sortir, mais vous pourriez être coincé à l’intérieur et ne pas pouvoir aller au cinéma pour le voir. Au lieu de cela, pourquoi ne pas faire la meilleure chose suivante (ou la meilleure chose, selon qui vous parlez) et lire certaines des bandes dessinées Bloodshot? Comixology organise actuellement une vente sur sa collection Bloodshot!

La vente, qui se déroule jusqu’au 30 mars, vous permet de récupérer des packs Bloodshot, des collections de romans graphiques ou des numéros individuels. Les packs sont de loin la meilleure offre, donc si vous êtes nouveau dans l’univers de Bloodshot, voici votre chance de rattraper son prix.

UN PUUUUUUUUUUUNCH! Si vous souhaitez ajouter One-Punch Man à votre collection de supports physiques, il est temps de le faire. Bien que vous puissiez toujours regarder Saitama exploiter nonchalamment sa force excessive sur des services comme Netflix, Amazon vous permet de posséder la première saison en permanence sur Blu-Ray pour 16 $. Il frappe généralement au-dessus de 40 $, c’est donc un vol sûr. C’est de l’anime à son meilleur, donc si vous ne l’avez pas déjà vérifié, pourquoi êtes-vous toujours là?

16 $ US

D’Amazon

96 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Personne ne veut se souvenir de ses mots de passe, surtout quand il y a un million d’autres choses qui nous occupent. De l’équipe qui vous a apporté NordVPN, l’un des services VPN les plus réputés du marché, NordPass se souviendra de vos mots de passe gratuitement pendant 3 mois supplémentaires lorsque vous vous inscrivez pour un abonnement d’un an en utilisant dès maintenant notre code promotionnel exclusif nordwfh.

Abonnez-vous pendant 1 an et économisez gros sur un gestionnaire de mots de passe auquel vous pouvez faire confiance pour une remise plus importante que celle actuellement proposée. Vous en avez assez de penser vous-même aux mots de passe sécurisés? NordPass le fera aussi pour vous. Les mots de passe complexes n’ont pas à être tels, car ils remplissent automatiquement la combinaison la plus absurde de lettres, de chiffres et de symboles de toute majuscule.

En supposant que votre mémoire suce autant que la mienne, c’est une remise à ne pas manquer. Obtenez NordPass gratuitement pendant 3 mois pendant que l’offre est toujours active. Dépensez-le à l’entreprise pour tout ce que je veux!

Hé, nous travaillons de la maison, non?

Super Mario 3D Land | 15 $ | Amazon et WalmartGraphic: Elizabeth Henges

Regardez, vous vous ennuyez probablement vraiment. La distanciation sociale est sûre et efficace dans des moments comme ceux-ci, mais vous ne pouvez supporter que de nombreuses montres de Breaking Bad et Game of Thrones avant d’être fatigué. Mais bonne nouvelle! Il y a probablement une 3DS dans votre maison quelque part, que vous ou quelqu’un d’autre en soyez propriétaire, et Super Mario 3D Land ne coûte que 15 $ chez Amazon et Walmart. C’est un sacré bon jeu Mario, donc il ne manquera pas de vous divertir pendant quelques jours.

15 $

D’Amazon

50 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

C’est vrai. Le prochain grand tireur de l’année sort dans deux jours et il est déjà réduit sur Amazon et chez Walmart à seulement 50 $. Si vous étiez indécis auparavant, jetez un œil à ce hot-as-ENFER remise.

Maintenant, vous n’avez pas à réfléchir à deux fois pour savoir si vous devriez vous éclater sur Animal Crossing: New Horizons ou Doom Eternal … car vous pouvez obtenir les deux! Décapitez les démons et vibrez à la pêche au bord du lac. Accumulez des tirs à la tête et payez des prêts. Toutes ces activités amusantes de jeux vidéo sont désormais possibles, du moins sur PS4, Xbox One et PC.

(Malheureusement, la version Nintendo Switch est exclue de cet accord.)

Alors préparez-vous à tuer un grand nombre de démons, tirant, déchirant et déchirant votre chemin à travers une apocalypse dystopique. Ou vous pouvez simplement regarder par la fenêtre. Même effet, vraiment.

Si vous êtes comme moi, vous avez probablement parcouru la collection de trucs sympas de Huckberry mais vous ne pouviez pas appuyer sur la gâchette. Bien sûr, les meilleurs produits sont toujours plus chers que vous ne le voudriez, mais heureusement pour nous, la liquidation Huckberry a considérablement réduit cet obstacle.

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 70% de produits Huckberry. Pour ma part, je pense que c’est le moment idéal pour rafraîchir la garde-robe printanière ou investir dans deux ou trois choses que vous retardiez comme un nouvel ensemble de draps ou une paire de nouvelles chaussures.

Cette vente se termine le dimanche, ce qui vous laisse un peu de temps pour parcourir. Mais comme toujours, les meilleures choses se vendent toujours tôt.

Avec l’été qui approche à grands pas, Adidas veut qu’il soit moins cher de laisser vos pieds respirer. D’ici au vendredi, bénéficiez de 50% de réduction sur certains slip-ons à bout ouvert en utilisant le code SLIDEDEAL, avec des sandales, des orteils fendus et des styles de tongs traditionnels disponibles de 20 $ à 45 $ avant la remise. Il y a des tonnes d’options et chacune a une variété de variantes de couleurs à choisir, alors allez-y.

Regardez, c’est une période difficile en ce moment – on ne peut le nier. Mais comme vous êtes de toute façon coincé à la maison, pourquoi ne pas prendre le temps de vous «connaître» un peu plus? À l’heure actuelle, Bellesa Boutique offre 20% de réduction sur l’ensemble de leur site avec une livraison prioritaire gratuite pour que votre nouveau jouet vous soit expédié dès que possible.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Bellesa Boutique est une entreprise féministe de jouets sexuels dirigée par des femmes. Et ils offrent une tonne de choses, donc quels que soient votre envie ou votre curiosité, ils auront probablement quelque chose pour vous. Alors, vérifiez-les et tirez le meilleur parti de votre temps enfermé à l’intérieur.

Regardez, je comprends. Aucun de nous ne devrait sortir pour le moment, mais ce n’est jamais une mauvaise idée de faire le point sur la situation actuelle de votre pantalon et de voir s’il est nécessaire de le remplacer. Si le vôtre a besoin d’un rafraîchissement printanier, vous pouvez dès maintenant obtenir une paire de pantalons chino pour hommes pour seulement 35 $ en utilisant le code promo BOWIE.

Ce pantalon chino stretch transitionnel est super confortable et est disponible dans une variété de couleurs de printemps basiques et avant-gardistes. Alors rendez-vous fou et réapprovisionnez votre garde-robe avec autant de couleurs neutres et / ou audacieuses que possible.

Pour le moment, vous pouvez vous procurer ce chargeur PD Aukey USB-C 18W pour 10 $. D’après ce que je peux voir, il y a deux grandes raisons d’envisager de passer de votre adaptateur mural standard à celui-ci:

USB-C: L’utilisation de ce type de port spécifique permet à votre appareil de se charger beaucoup plus rapidement que possible avec une clé USB standard. Broches pliables: Cela le rend infiniment plus portable et plus agréable à transporter.

Assurez-vous simplement de couper le coupon et d’utiliser le code promo QVME5V9B à la caisse pour obtenir le prix de 10 $.

10 $

D’Amazon

1397 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Anker PowerPort Cube | 17 $ | Amazon | Clipsez le coupon sur la page

En ce qui concerne les multiprises, Anker PowerPort Cube est de loin le plus intéressant. Et maintenant, vous pouvez le ramasser pour 17 $. Ce modèle particulier offre 3 prises CA et 3 ports USB et il peut être monté sur un mur ou sous un bureau avec les tampons adhésifs inclus.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier. Et peut-être la meilleure partie? Il est livré avec une garantie de 18 mois. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour obtenir le meilleur prix.

17 $

D’Amazon

7183 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Tout est terrible. Mais ce n’est pas obligatoire. Ce n’est pas le cas avec la bonne paire d’écouteurs à réduction de bruit active (ANC). L’année dernière, TaoTronics s’est révélé être un digne concurrent du trône ANC à petit budget avec une paire d’hybrides de 110 $, qui coûtait moins de la moitié du prix des incroyables WH-1000XM3 de Sony.

Maintenant, il a une paire de 55 $ qui est 32% de réduction avec le code de coupon sur place combiné avec notre code promotionnel exclusif KINJAD85, portant le prix final à 37 $ avant taxes. Étant donné que ces écouteurs sont sortis il y a seulement deux mois, c’est le marché à battre sur la version 2020 des écouteurs antibruit actifs de TaoTronic.

Avec 40 heures d’autonomie, le chargement USB-C, Bluetooth 5.0 et un micro CVC 8.0, il est temps de mettre fin à toutes les mauvaises choses et de se concentrer sur cette nouvelle collaboration Donald Glover x Ariana Grande qui gifle absolument lorsque vous ignorez tout le reste. passe en ce moment.

Ces écouteurs vous aideront à faire exactement cela, si ce n’est que pour un instant fugace:

37 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAD85

315 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Woot.com propose une gamme complète de tablettes Samsung Galaxy de qualité. Si vous n’avez pas beaucoup à dépenser, une Galaxy Tab E Lite 7 “de 75 $ vous fera du bien. Besoin d’une connectivité 4G à bas prix? Vous pouvez obtenir une Galaxy Tab de 8 pouces avec prise en charge LTE sur Verizon (155 $) ou AT&T (130 $). Les Doodlers et les multitâches pourraient profiter de la Galaxy Tab A 10,1 “avec un stylet S pour seulement 210 $. Vous avez un budget plus important? Supprimez tout doute sur les capacités de performance avec le Samsung Galaxy Tab S4, une ardoise AMOLED 10,5 “avec S Pen, 64 Go de stockage et la connectivité Verizon 4G pour 440 $.

Il existe de nombreuses autres options, y compris plusieurs variantes de couleurs, lors de la navigation sur le site Web de Woot, et toutes sont livrées avec une garantie Samsung de 90 jours, alors rendez-vous là-bas et jetez un œil avant la fermeture de la fenêtre après aujourd’hui.

Les coupeurs de cordon peuvent compléter leurs abonnements avec une télévision en direct gratuite (voir: sports) grâce à cette antenne de télévision numérique intérieure Aukey à 7 $. Cette antenne amplifiée particulière peut capter des signaux HD jusqu’à 80 miles de distance.

Mieux encore, ceux-ci sont conçus pour être aussi discrets que possible. Il peut toujours être fixé au mur ou posé à plat sur votre console TV. N’oubliez pas d’utiliser le code 96MIIJH2 pour obtenir le prix de 7 $.

7 $

Depuis Amazon Utiliser le code 96MIIJH2

904 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Éliminez toutes les hypothèses sur lequel de vos milliards d’adaptateurs chargeront rapidement vos appareils en saisissant le chargeur 30 W PowerIQ 3.0 d’Anker, qui est normalement de 35 $, mais revient à seulement 21 $ lorsque vous utilisez le code de coupon KINJA2614. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour l’un d’entre eux.

21 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA2614

893 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il est léger et compact, à tel point qu’il peut se cacher dans votre poche avant en toute simplicité. Il prend en charge Qualcomm Quick Charge 3.0, la charge rapide Apple Lightning et la distribution d’alimentation USB-C, vous offrant la flexibilité de recharger rapidement iPhone et iPad, téléphones et tablettes Android, Macbooks, etc. Le seul problème est que vous devrez fournir vos propres câbles, ce qui n’a pas à ajouter beaucoup plus à votre prix total si vous portez une attention particulière aux offres Kinja.

Oh, les joies de posséder un plus gros véhicule. Non seulement cela coûte plus cher pour le stationnement dans à peu près toutes les villes où je suis allé, mais les démarreurs de saut sont également très chers. Du bon côté, ils sont parfois en vente pour près de 40% de réduction, comme c’est le cas avec le démarreur Gooloo illustré ici.

Ce démarreur de saut de 1500 A, qui peut donner un nouveau souffle à votre VUS, camionnette, tracteur et même yacht, coûte normalement 80 $. Comparé au prix de 60 $ à 70 $ sur de nombreux modèles 800A destinés à des voitures plus compactes (le 1500A Gooloo prend en charge jusqu’à 8 litres d’essence et 6 litres de moteur diesel), c’est une taxe de luxe raide pour les propriétaires de roues plus grandes.

Jusqu’au 22 mars, cependant, vous pouvez vous procurer un démarreur de saut haut de gamme au prix d’entrée de 50 $ en coupant le coupon présenté ici et en entrant le code promo 9QD4AFL4 à la caisse. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de la mort de votre camion ou de votre téléphone, grâce à sa fonctionnalité de banque d’alimentation intégrée de 15 000 mAh.

Everlane vous offre une excellente occasion de rafraîchir votre garde-robe, avec des jeans pour hommes et femmes réduits à 50 $. Certaines de ces paires coûtent normalement jusqu’à 85 $. Everlane propose une coupe Boot, un crop, une jupe, un skinny et presque tout le reste (pas de bas de cloche, malheureusement), alors trouvez quelque chose qui correspond à votre style avant que les économies ne se tarissent.

Chargez votre téléphone et votre MacBook également. Ce bloc PD 61W de RAVPower est la moitié de la taille de l’adaptateur MacBook Pro Apple et pour une fraction du prix. À 24 $ avec notre code promotionnel exclusif KINJACEQ et le coupon sur place, vous ne pouvez pas battre cette prise USB-C.

Bien que le câble lui-même soit vendu séparément, il en va de même pour l’alternative de marque Apple. De plus, la différence de prix est substantielle. Un chargeur 61 W d’Apple coûte 69 $, soit une différence de 65%. Économisez 45 $ pour l’apocalypse, pas une alimentation électrique inférieure. Et connectez votre téléphone à une source à la fois portable et puissante, avec cette offre spéciale à durée limitée.

24 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJACEQ

706 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Procurez-vous un nouveau Samsung SD 512 Go Evo Plus Micro SD pour seulement 90 $ et ne voulez plus jamais plus de stockage sur votre Nintendo Switch. Avec des vitesses d’écriture U3, il est également idéal pour les caméras d’action 4K.

Pour être clair, 512 Go est probablement exagéré pour votre Switch, mais 90 $ (la technologie, en passant) est un petit prix à payer pour ne jamais avoir à vous soucier du nombre de téléchargements numériques que vous achetez via la boutique en ligne du Switch, non?

90 $

D’Amazon

163 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Et, hé, Animal Crossing sort …

60 $

D’Amazon

72 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.