Théories MCU pour WandaVision, Falcon et Winter Soldier, Loki TV Shows

La phase 4 approche à grands pas.

Nouvelle décennie, nouveau MCU. La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel démarre avec un coup d’éclat sur les écrans grands et petits et, naturellement, le Super Bowl était le moment idéal pour présenter certains des projets à venir que Marvel Studios attend dans les coulisses. Un tout nouveau teaser Black Widow a présenté le méchant Taskmaster ainsi que Natasha, Yelena, Melina et Red Guardian – mais ce n’est pas tout. Nous avons également obtenu nos premiers clips officiels de trois spectacles MCU Disney + à venir: The Falcon et The Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Naturellement, avec seulement 30 secondes de séquences, nous nous sommes retrouvés avec des questions assez importantes pour les trois, mais c’est là que le plaisir peut vraiment commencer. GameSpot a rassemblé leurs plus grands et les plus obsédants fans de bandes dessinées MCU et Marvel pour commencer à faire ce qu’ils font le mieux: théoriser sauvagement sur chaque petit morceau d’informations qui leur est arrivé. Que se passe-t-il avec Sam Wilson? Le baron Zemo est-il vraiment un méchant maintenant? WandaVision est-il réellement dans la matrice Wakandan? Loki est-il en prison à temps?

Nous ne pouvons pas être sûrs – mais nous allons absolument commencer à deviner. Décomposons certains des détails les plus importants et les plus intéressants du spot Super Bowl Disney + et voyons si nous pouvons comprendre ce qu’ils pourraient signifier.