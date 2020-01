They Might Be Giants a défié la malédiction des grands labels avec Flood

Dans le monde naissant du «rock alternatif» de 1990, les mots «débuts majeurs» ont été accueillis avec un mélange d’anticipation et de terreur. Acclamations au fait que votre groupe préféré soit enfin reconnu, raillerie au fait que la machine des grands labels peut les mâcher et les recracher, laissant une version apprivoisée et brillante dudit groupe dans son sillage – un conte malheureusement familier.

Laissez deux briseurs de frontières comme John Flansburgh et John Linnell bouleverser même ce trope familier: le troisième album et le premier grand label de They Might Be Giants, Flood, sorti il ​​y a 30 ans ce mois-ci, reste le moment décisif du groupe. . «À bien des égards, lorsque les gens racontent des histoires standard« Nous avons signé et ça craint », nous avons eu l’expérience opposée, et je suis très reconnaissant que ce soit si positif», explique Flansburgh maintenant. Plutôt que de devoir s’incliner devant ses nouveaux supérieurs à Elektra, le groupe de deux hommes s’est penché encore plus dans ses offres musicales alternatives dans un monde alternatif: un gars avec un accordéon, un autre avec une guitare, qui a souvent utilisé un métronome pour les percussions et joué avec un Casio, dont les paroles prêchaient des adages comme «Personne au monde n’obtient jamais ce qu’il veut et c’est beau» sur un fond pop trompeusement joyeux. Les deux Johns étaient allés à l’école ensemble à New York, vivaient dans le même immeuble d’appartements à Brooklyn et avaient sorti le premier film éponyme de They Might Be Giants en 1986 (avec «Don’t Let’s Start»), suivi de Lincoln (« Ana Ng ”) en 1988, tous deux sur Bar / None.

Pour ce qui s’avérerait être leur troisième sortie fatidique, la paire a signé avec Elektra. Mais «ils n’ont jamais vraiment compté sur la signature… ils jouent les chansons qu’ils veulent jouer», explique Sue Drew, alors vice-présidente d’A & R d’Elektra, dans le documentaire TMBG Gigantic: A Tale Of Two Johns (difficile à trouver). le DVD coûte actuellement 88,50 $ sur Amazon). «Ils ont ouvert la porte à d’autres artistes alternatifs. Ils ont vraiment été l’avant-garde de l’alternative, et je pense que leur importance ne peut pas être sous-estimée. “

En repensant à la transition vers Elektra, Flansburgh décrit: «Jusque-là, nous avions été comme un projet de chambre à coucher. Nous avions fait des enregistrements 4 pistes avec très peu d’éléments, et tout était très maison. Et c’est une chose difficile à faire. Je pense que nos deux premiers albums ont une qualité magique, mais c’est comme la qualité magique de quelque chose qui est entièrement cloîtré et qui travaille avec ces outils très grossiers et trouve des moyens de le faire fonctionner. Ce qui est magnifique à propos de Flood, c’est qu’il est satisfaisant sur le plan sonore, et en partie, il y avait une technologie émergente qui complétait notre façon de travailler. Ensuite, nous avions ce gros budget parce que nous avions un contrat avec un label majeur, donc c’était juste très fortuit que les stars s’alignent à ce moment-là. »Pourtant, comme l’a dit Drew, il est impossible de calculer combien d’autres groupes étaient influencé par l’expérimentation intrépide contenue dans la vaste pléthore de chansons de Flood.

Comme les Johns l’annoncent dans la vidéo promotionnelle Flood, l’album proposait 19 titres au lieu des 10 standards à l’époque («et c’est pourquoi notre record est meilleur», affirme Flansburgh dans la vidéo). Le monde du rock universitaire faisait des percées cette année-là avec des albums comme Ritual De Lo Habitual de Jane’s Addiction et Goo de Sonic Youth, mais TMBG a défié la classification même selon ces normes alternatives. S’il y a un seul mot pour décrire l’ambitieux Flood, c’est “cinématographique”. Beaucoup de ces chansons dépassent à peine (voire ne dépassent même pas) deux minutes; l’un n’a que deux mots (le «salaire minimum» hilarant et précis qui ne présente que le titre de la chanson et le son d’un coup de fouet pour décrire le traitement bovin du travailleur le moins bien payé).

Mais n’importe lequel de ses morceaux pourrait être dérivé dans leurs propres univers individuels, leurs propres courts métrages – comme «Dead», qui n’est soutenu que par un piano plaintif tandis que les voix qui se chevauchent décrivent être réincarné comme un sac d’épicerie expiré («Je suis toujours en vie et je ne veux rien faire »). Les paramètres barbelés embêtants de la définition du genre sont jetés de côté, alors que TMBG se plonge dans une saga country-western (“Lucky Ball & Chain”), prend une position politique (“Your Racist Friend”), élabore un récit surréaliste pour “Particle Man ”et ses potes, et proposent une histoire d’amour imprégnée des synthés de la décennie précédente (“ Sapphire Bullets Of Pure Love ”). Même 30 ans plus tard, Flood n’a jamais l’air daté, mais convaincant – un voyage sonore riche et imaginatif qui vous laisse à bout de souffle pour voir où il se dirige, peu importe le nombre de fois où vous l’avez entendu auparavant.

L’album débute avec un faste orchestral, une intro qui demande «Pourquoi le monde est-il à nouveau amoureux?» Et répond à sa propre question en annonçant «Un tout nouveau disque / pour 1990». Il entre ensuite dans le disque (et le groupe) meilleure chanson, “Birdhouse In Your Soul”, un appel désespéré à l’affection d’une veilleuse protectrice. Le crochet de “Birdhouse” va au-delà de l’irrépressible en un ver d’oreille droit (“Canari bleu dans la prise par l’interrupteur d’éclairage / Qui veille sur vous”), un moment créatif alchimique qui a abouti à la chanson qui ferme toujours les spectacles du groupe. (Elektra aurait vendu des veilleuses bleues plug-in promotionnelles.)

They Might Be Giants a dépensé la majeure partie de son budget d’enregistrement de grands labels sur seulement quatre des 19 chansons de Flood: «Birdhouse», «Istanbul (Not Constantinople)», «Your Racist Friend» et «We Want A Rock», aidés par le légendaire producteurs Clive Langer et Alan Winstanley. Flansburgh décrit: «Ils avaient produit des succès pour Madness et Morrissey, et ils avaient fait« Come On, Eileen », qui était un énorme succès. Ils étaient à l’époque les plus grands producteurs de musique d’Angleterre. Le fait qu’ils étaient intéressés a été beaucoup plus important pour la maison de disques que pour nous. »

Il y a beaucoup de gens qui veulent que leur musique rock soit très dangereuse et droguée et très mystérieuse. Et je comprends parfaitement cela et je le respecte, mais cela ne reflète pas vraiment le genre de personnes que nous sommes. Nous sommes juste authentiques envers nous-mêmes, ou essayons de l’être, et essayons de faire un travail intéressant, et c’est ce que nous sommes. Nous n’avons pas besoin d’autant de Keith Richardses. “

Cette relation s’est avérée avantageuse, aidant Linnell et Flansburgh à passer d’une tenue «maison» à une configuration plus formidable. Alors que de nos jours, n’importe quel producteur de chambre à coucher peut créer quelque chose dans ProTools, “À l’époque, vous n’aviez aucun accès, vous n’aviez pas d’heures de vol”, décrit Flansburgh. «Tout a été gagné en apprenant, une formation en cours d’emploi. Travailler avec Clive et Alan était donc comme une classe de maître complètement immersive sur le fonctionnement de la structure des chansons, le fonctionnement de la sonique, la façon dont les instruments interagissent avec succès, la façon de mettre des effets sur la voix, de faire en sorte que les choses ne sonnent pas comme un million de tours qui coulaient de ces gars. J’ai l’impression que nous avons tiré beaucoup plus de leur travail qu’avec un tas de chansons au bon son. Ils étaient vraiment généreux avec nous. Ils n’avaient pas besoin de nous être utiles, mais ils étaient incroyablement gentils et cool. “

Un seul exemple: bien que Flansburgh ait travaillé sur la production de démonstration de «Birdhouse», il n’avait au départ pas de partie musicale. «Il y a eu un moment où la chanson s’est transformée en une véritable production avec toutes les cloches et les sifflets. Et pour des raisons très égoïstes, je me disais: “ Hé, les gars, cette chanson n’a toujours pas de guitare. ” Parce que je me demandais simplement si ce serait la chanson sur laquelle nous allons tourner pour 14 mois, ce serait bien si j’avais quelque chose à faire sur scène à part secouer un tambourin, tu sais? Alan Winstanley a eu les ondes cérébrales pour amener un de ces énormes amplis Marshall, qui sont aussi grands que vous, et je n’en avais jamais joué auparavant. Je l’ai branché, et ça sonnait juste fou, bombardé et sauvage. Je viens de jouer la ligne de basse, et c’est vraiment la colle sonore de la chanson que vous entendez maintenant. J’étais tellement soulagé et il était si généreux de trouver un moyen de me faire participer à cette chose. Maintenant, il semble que ma partie ressemble à la colonne vertébrale du rythme de la chanson, mais ce n’était pas du tout acquis, et je pense que des gens moins gentils m’auraient juste poussé hors de la pièce. »Bien sûr, ces 14 mois transformé en 30 ans de tournée sur “Birdhouse”.

“Birdhouse” est également devenu la vidéo principale de Flood, traduisant un message troublant pour les fans du groupe qui démentait la douce nature de la chanson elle-même. Alors que les Johns jouent sur scène dans un théâtre abandonné, une foule portant des tenues assorties les entoure à vélo. Ensuite, les membres de cette foule enfilent tous le même masque et foulent mécaniquement le groupe, portant des pancartes qui disent «Stop Rock Video», un message contre la conformité aussi fort que la non-vidéo de The Replacements pour «Bastards Of Young». Flansburgh explique , “Je pense que l’idée de pancartes et de faire protester des gens dans une vidéo rock était une idée intéressante, et quoi de mieux pour protester dans une vidéo rock qu’une vidéo rock elle-même?” Il admet également que lui et son partenaire étaient un peu détestés pour se mettre au premier plan dans les vidéos comme ils l’ont finalement fait. “Pendant longtemps, nous nous sommes simplement dit:” Pouvons-nous nous tenir à l’écart? “Mais ce n’est pas une façon très pratique d’aborder le fait d’être dans un groupe. Je veux dire, quand vous faites des vidéos rock, je suppose que le support le moins cher que vous avez est votre visage. “

L’air de la bande-son sur la plage des années 1960 de “Twisting” était un single de suivi sorti de Flood, mais il a finalement été éclipsé par la reprise du groupe d’une chanson de 1953 par The Four Lads qui est devenue quelque chose d’une signature. «Istanbul (pas Constantinople)», est maintenant apparu partout, de Tiny Toons à la sortie en 2016 du jeu vidéo Just Dance, et est moins une chanson rock qu’un hymne géographique qui s’intégrerait parfaitement dans une comédie musicale de boîte de nuit en noir et blanc des années 1930. . Flansburgh explique les origines de la rare pochette TMBG: «Ma tante et ma mère jouaient cette chanson au piano quand j’étais enfant. Lors des réunions de famille, ils le chantaient, c’est ainsi que j’ai été initiée à la chanson. Je n’ai pas fait référence à l’enregistrement original de The Four Lads lorsque nous avons rassemblé les pistes de cette chanson; Je viens de jouer la chanson que je connaissais, ce qui est un bon moyen de se libérer de l’original. »

L’ambiance rock se retourne de manière inattendue dans la chanson d’histoire “Your Racist Friend”, décrivant “la plus belle fête à laquelle j’ai jamais assisté”, qui est gâchée par le fêtard titulaire. They Might Be Giants devient aussi politique que jamais en déclarant: “Je ne peux pas serrer la main du diable et dire que vous plaisantez”, un sentiment souligné par le solo de guitare brûlant de Flansburgh. («Ouais, c’est un fou de 10 secondes de musique», reconnaît-il.)

Flansburgh explique également la tendance du groupe à étendre les paramètres du rock, ce qu’ils font encore et encore sur Flood. «Je pense que l’une des choses qui est très délicate et difficile à propos de notre intégration dans la culture rock est que les gens pensent souvent que notre expression est en quelque sorte anti-rock. Je veux dire, nous ne serions pas dans le rock si nous n’aimions pas la musique rock. Il y a beaucoup de gens qui veulent que leur musique rock soit très dangereuse et droguée et très mystérieuse. Et je comprends parfaitement cela et je le respecte, mais cela ne reflète pas vraiment le genre de personnes que nous sommes. Nous sommes juste authentiques envers nous-mêmes, ou essayons de l’être, et essayons de faire un travail intéressant, et c’est ce que nous sommes. Nous n’avons pas besoin de beaucoup plus de Keith Richardses. »« Particle Man »a également eu une seconde vie chez Tiny Toons Adventures, et sonne comme le genre de chanson qu’un groupe solo aurait pu créer, portant une grosse caisse sur son retour.

Au fur et à mesure que Flood progresse, il devient de moins en moins facile à classer, l’inspiration et les styles musicaux continuant à provenir des sources les plus inattendues, car le groupe maintient que tout le monde veut juste un rock «pour enrouler un morceau de corde» («We Want A Rock ») et déclament parce que« Someone Keeps Moving My Chair »(« une chanson qui note l’importance exagérée des petites préoccupations quand tout le reste se détraque », a déclaré Linnell à Rolling Stone en 2009). Le synthé calypso hijinks de “Hearing Aid” à l’écoute du passé lo-fi de la paire, “Whistling In The Dark” dépeint une conversation entre deux prisonniers communiquant entre eux par le biais de leurs cellules de prison séparées, et le jazzy “Hot Cha” est un ode à un cheval dans l’ancien jeu de société Parker Brothers Derby Days. Jusqu’à ce que finalement, ce motif «cinématographique» se termine (après la chanson éponyme du groupe, comme Monkees): «Road Movie To Berlin» fait une sortie fatiguée après un voyage sonore aussi élaboré via un clin d’œil aux films Hope-Crosby du Années 40: «Nous sommes dans un road movie à Berlin / Je ne peux pas conduire comme nous sommes entrés / Alors, sortez ce verre de bourbon / Et nous irons.»

En 2020, They Might Be Giants a sorti 22 albums studio (dont de nombreux albums pour enfants dans les années 2000), dont plusieurs ces dernières années, après la renaissance en 2015 de leur célèbre service Dial-A-Song. Mais les Johns savent que Flood reste leur carte de visite. Flansburgh déclare: «Le truc avec Flood, si vous n’avez jamais entendu parler de They Might Be Giants auparavant, c’est celui que les gens indiquent comme par où commencer. Est-ce en fait notre meilleur album? Je ne sais pas. C’est une expérience assez satisfaisante sur le plan sonore. »C’est aussi une expérience extrêmement lente: sortie en 1990, elle est devenue médaille d’or en 1993, puis enfin platine en 2009, illustrant la longévité du disque.

Le groupe est sur le point de lancer une tournée du 30e anniversaire de l’album, qui présentera Flood dans son intégralité, ainsi qu’un autre set. C’est une continuation appropriée de l’ambitieux projet qui a commencé il y a toutes ces années. “C’était important pour nous lorsque nous avons commencé à enregistrer les disques qu’ils résistent à une écoute répétée”, comme le déclare Flansburgh. “Mais en même temps, en fin de compte, nous savions que l’esprit de ce que nous faisions était en quelque sorte exceptionnel.” Trois décennies plus tard, Flood capture toujours le moment de foudre dans une bouteille qui a fondamentalement établi la mort de They Might Be Giants. -une carrière dynamique, tout en ouvrant la voie aux futurs musiciens expérimentaux qui ont suivi.

