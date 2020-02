Thief Town se dirige vers Nintendo Switch la semaine prochaine

Skymap Games a annoncé que Thief Town, un jeu de chaos multijoueur, est en route vers Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé le 11 février 2020 pour 7,99 USD sur le Nintendo eShop.

Bande-annonce et détails:

Skymap Games est fier d’annoncer la sortie de Rude Ghost’s Thief Town sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Ce chaos multijoueur malveillant est parfait pour le Switch, vous permettant de prendre votre trahison lors de vos déplacements. Pratiquez votre ruse alors que vous et jusqu’à quatre amis (bientôt anciens) vous cachez parmi une foule de PNJ et essayez de vous faufiler furtivement afin de pouvoir vous courir.

À propos de Thief Town

Thief Town est un jeu d’action furtif multijoueur local situé dans une interprétation pixel-parfaite du Far West. Rassemblez-vous dans la foule, imitez les personnages non-joueurs et remportez la victoire dans le poignardage. Jusqu’à 4 joueurs contrôlent des avatars identiques (les «Voleurs») dans une arène à écran unique (la «Ville»), également remplie d’autres PNJ identiques. Les joueurs doivent identifier quels PNJ sont secrètement d’autres joueurs et les poignarder pour des points, avant d’être découverts et se poignarder!

Thief Town arrive sur Nintendo Switch et inclut la mise à jour «SPOOKY TOWN»! Avec le plaisir multijoueur local portable, Thief Town trouve enfin sa vraie vocation sur un système de console portable hybride.

traits

Batailles de 2-4 joueurs compétitifs – Mélangez-vous avec les voleurs pendant que vous recherchez et poignardez vos adversaires

Plusieurs modes et éléments – Armes, bombes fumigènes, ivrognes, TNT, shérifs, tempêtes de sable et tumbleweeds tueurs

Arènes multiples – Faufilez-vous dans le Far West et la ville fantasmagorique, avec des affrontements uniques et des effets de champ en fonction des cycles de nuit et de jour

Poignardez vos amis en déplacement – Emmenez votre Switch n’importe où et faites une confrontation dans le Far West

