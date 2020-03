This Animal Crossing: New Horizons Switch Dock vient de faire fondre nos petits cœurs

La station d’accueil Switch officielle inspirée d’Animal Crossing sur le chemin de Nintendo est vraiment charmante, mais cet effort fait par les fans est également une alternative merveilleusement adorable.

L’utilisateur de Reddit Minituo a partagé l’image ci-dessus en ligne, montrant leur création pour que le monde la voie (et probablement pour qu’ils en tombent amoureux immédiatement). Minituo dit que le quai est en Fimo, une pâte polymère qui durcit dans le four. «J’ai coupé la base du sol et la maison dans un mince morceau de bois et j’ai construit le Fimo sur le dessus, en le faisant cuire après chaque couche afin de ne pas gâcher ce que j’ai déjà fini», disent-ils.

Il semble qu’un grand nombre de personnes – y compris nous, nous devons admettre – pensaient que c’était en fait un gâteau au début. Naturellement, nous ne recommanderions pas d’en manger.

Il s’agit du deuxième design de station d’accueil Switch fabriqué par des fans que nous avons vu ce mois-ci; Il y a quelques jours, nous avons partagé un autre adorable dock que vous pouvez réellement acheter et utiliser avec votre Switch à la maison. Minituo avait également un design antérieur partagé avant celui ci-dessus:

Les fans d’Animal Crossing sont un groupe talentueux, hein? Continuez à venir, les amis!

.