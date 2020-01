Thor: Taika Waititi de Ragnarok pourrait réaliser un nouveau film Star Wars, rapporte le rapport

Taika Waititi, le réalisateur de Thor: Ragnarok et Jojo Rabbit, pourrait réaliser un nouveau film Star Wars pour Disney, selon un rapport. Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que Disney avait approché le réalisateur pour réaliser un nouveau film Star Wars, bien qu’il y ait de nombreuses questions sans réponse à ce sujet.

La nature exacte de l’étendue des discussions n’est pas connue. Un mystère est également de savoir si ce film serait séparé de celui produit par le patron de Marvel, Kevin Feige. Il semble que ce soit tôt, car THR semble confirmer que des discussions sont en cours mais que les détails sont inconnus.

La montée de Skywalker, qui a récemment franchi le milliard de dollars au box-office, serait la dernière entrée de la saga Skywalker. La série prend maintenant une petite pause avant de revenir en 2022, et il semble que Waititi pourrait faire partie de l’avenir de la franchise. Le directeur du Last Jedi, Rian Johnson, travaille également sur sa propre trilogie Star Wars. Les créateurs de Game of Thrones D.B. Weiss et David Benioff développaient leurs propres films Star Wars avant de quitter pour travailler pour Netflix à la place.

Waititi a répondu au rapport avec un tweet ironique.

Waititi n’est pas étranger à Star Wars, car il a réalisé le dernier épisode de la première saison de The Mandalorian sur Disney +. Il a également exprimé le droïde IG-11. Son dernier film, Jojo Rabbit, a remporté six nominations aux Oscars cette année, dont celui du meilleur film.

Waititi travaille actuellement sur le film à petit budget Next Goal Wins pour Fox Searchlight, avant de passer à Thor: Love and Thunder, qui sortira en novembre 2021. Il est également attaché à un nouveau film Akira pour Warner Bros.

Waititi est connu pour sa comédie et son irrévérence – je veux dire, avez-vous vu What We Do In The Shadows? — il serait donc très intéressant de voir ce qu’il pourrait faire dans l’univers Star Wars sur grand écran.