THQ Nordic acquiert Sabre Interactive

Si tu pensais que THQ Nordic Il avait déjà cessé d’acheter des développeurs après avoir créé sa propre équipe Nine Rock Games, alors vous voudrez peut-être changer d’avis. Embracer Group, société mère de l’éditeur, a acquis les développeurs de World War Z et les gestionnaires de port de The Witcher 3 sur Switch, Sabre Interactive, pour un montant initial de 150 millions de dollars.

Lars Wingefors, PDG d’Embracer, Il a déclaré que cette étude était sous le feu des projecteurs de la société depuis longtemps en raison de son histoire de grands jeux:

«Son mouvement ambitieux pour financer ses propres projets ces dernières années a été particulièrement impressionnant, en particulier avec la Seconde Guerre mondiale, qui a vendu plus de trois millions d’unités. Bien que Sabre restera une entreprise indépendante au sein du groupe Embracer, nous avons hâte de collaborer avec eux pour évaluer leur capacité à créer et à promouvoir des titres de qualité. »

Les titres publiés par THQ Nordic auparavant, il s’agissait d’expériences axées sur un seul joueur, qui ne reçoivent généralement pas beaucoup de contenu après le lancement. Guerre mondiale z C’est tout le contraire, avec une approche plus multijoueur qui a apporté une énorme quantité de contenu gratuit pour ses joueurs. Est-ce que cela pourrait signifier que THQ Nordic Vous souhaitez publier des titres plus longs à l’avenir? Nous devrons attendre et voir.

Via: Resetera

.