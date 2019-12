THQ Nordic organise une énorme vente des Fêtes sur la boutique en ligne nord-américaine Switch

Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, de nombreux grands éditeurs ont actuellement des ventes sur le Switch eShop pour célébrer les fêtes de fin d'année, et THQ Nordic n'est pas différent. Comme plusieurs autres ventes en ce moment, celle-ci est réservée aux résidents nord-américains.

Cette vente particulière est une excellente occasion d'essayer des jeux comme Darksiders II, de Blob et même Titan Quest. La vente se déroule jusqu'au 2 janvier, donc si vous voulez quelque chose, il est préférable de l'acheter avant d'oublier. Voici la liste complète des jeux en vente:

Battle Chasers: Nightwar – 13,19 $ (au lieu de 39,99 $)

Battle Worlds: Kronos – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Darksiders II Deathinitive Edition – 20,09 $ (au lieu de 29,99 $)

Édition Darksiders Warmastered – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

de Blob – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

de Blob 2 – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Rad Rodgers Radical Edition – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – 20,09 $ (au lieu de 29,99 $)

The Book of Unwritten Tales 2 – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

The Raven Remastered – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

C'est la police – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Ceci est la police 2 – 9,89 $ (au lieu de 29,99 $)

Titan Quest – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Pour les lecteurs européens, il y a actuellement une énorme vente festive Nintendo Switch sur l'eShop, avec plus de 700 jeux réduits jusqu'à 80%. Cette vente se terminera également le 2 janvier.

Est-ce que l'un des jeux ci-dessus vous intéresse? Commentez ci-dessous.

