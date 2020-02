THQ Nordic ouvre un studio en Slovaquie pour développer une nouvelle horreur de survie

Son équipe a travaillé sur des titres tels que DayZ, Soldier of Fortune: Payback, Conan et Chaser.

THQ Nordic, une société autrichienne de jeux vidéo basée à Vienne qui a publié des titres tels que Darksiders, a établi une nouvelle étude à Bratislava, en Slovaquie. Son nom est Nine Rocks Games et il a déjà un tireur basé sur l’horreur de la survie à portée de main pour annoncer le moment venu.

Selon l’annonce de la société, cette nouvelle étude a une équipe de développement vétéran dirigée par David Durcak. Ces professionnels ont déjà travaillé dans des titres tels que Dayz, Soldier of Fortune: Payback, Conan (2004) et Chaser.

Nous avons hâte d’établir notre bureau, d’optimiser l’équipe et de travailler sur notre projetDurcak, PDG des nouveaux Nine Rocks Games, a exprimé son désir de commencer à travailler sur le développement de nouveaux titres. “Nous sommes impatients de créer notre bureau, d’optimiser progressivement la taille de notre équipe et de travailler sur notre projet”, a déclaré Durcak. “Avec THQ Nordic comme partenaire, notre liste de talents a trouvé les conditions parfaites pour collaborer à notre premier projet commun.”

Le PDG de THQ Nordic, Klemens KreuzerIl a également donné son avis sur ce nouvel ajout à l’industrie et leur a réservé un accueil chaleureux. “Personnellement, je pense que c’est toujours un bon signe dans les affaires, quand tout semble s’emboîter. Les bonnes personnes au bon moment avec la bonne mentalité et une conversation significative … Nous sommes très heureux d’accueillir l’équipe slovaque à bord et nous sommes ravis de notre premier projet avec Nine Rocks Games. “

THQ Nordic J’ai promis il y a quelque temps que nous verrions deux titres AAA d’ici 2020, mais nous n’avons pas encore annoncé ce qu’ils seront. Cependant, 2020 est déjà arrivé, donc la société devrait se prononcer sous peu.

