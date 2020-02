Three Houses ajoute de nouvelles classes dans son DLC

Le lendemain 13 février, détenteurs de la carte d’extension de titre Fire Emblem: Trois maisons Vous pouvez profiter de l’histoire supplémentaire intitulée Dans la bouche du loup, dans laquelle les Silver Wolves occupent le devant de la scène. Dans cette dernière vague de contenu téléchargeable, non seulement sont ajoutés nouveaux personnages et lieux du monastère de Garreg Mach, mais apporte également nouvelles classes qui peut être utilisé une fois qu’un certain point de la nouvelle histoire a été atteint.

Quatre nouvelles classes arrivent à Fire Emblem: Three Houses grâce à sa carte d’extension

Les quatre nouvelles unités arriveront la semaine prochaine à Fire Emblem: Three Houses avec de nouvelles classes uniques. Cependant, le compte Twitter officiel de Fire Emblem a confirmé qu’une fois le premier chapitre de l’histoire supplémentaire terminé, Nous pouvons utiliser ces classes dans le jeu de base! Vous devez garder à l’esprit qu’ils sont cours avancés, ce qui signifie que nous avons besoin que l’unité ait un niveau 20 ou supérieur pour apprendre la nouvelle classe, ainsi qu’un joint souterrain, ce qui, selon nous, peut être atteint à mesure que nous progressons dans l’histoire du DLC.

「灰狼 の 学 級」 の 4 名 は そ れ ぞ れ 、 新 れ に 兵種 に 就 い た 状態 の 章 」に に し」 」章 章」 に に し 」。

「煤 闇 の 章」 Ep. 1 を ク リ ア す 、 本 編 兵種 が 「特級 の の 験 ば ば な ば な 試 ば ば な な な な な .1「 「ま す。 #FE 風花雪月 pic.twitter.com/Tr2QiY0rFp

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 合 (@FireEmblemJP) 7 février 2020

Jusqu’à présent, deux de ces classes ont été détaillées, ce qui a déjà fait leur apparition stellaire dans le titre Éveil de l’emblème du feu. Classe soldat prêtre Il permet à l’unité d’utiliser des compétences de magie blanche, tout en brandissant des haches, et se distingue par ses conditions physiques élevées. De plus, la classe truhán Il possède des compétences de voleur et de magie, et peut échanger sa position avec l’un de ses alliés, à condition qu’il soit à 5 cases ou moins de l’unité. Enfin, le compte Twitter de Japanese Fire Emblem nous informe que, si Anna acquiert la classe Truhán, elle obtiendra le costume qu’elle portait dans Fire Emblem Awakening, pour donner une touche nostalgique au personnage.

そ し て 、 「ト リ ッ ク ス タ い え ば こ の 方。

「煤 闇 の 章」 Ep. 1 ク リ ア 仲 間 に し て い ば に 専 ン ン .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 「「 「「 」「 「「 「「 「「変 更 さ れ ま す よ。

FE の 衣装 と 同 じ く 、 自 室 で 切 り 替 え FE FE pic.twitter.com/QqUqr2Ebwp

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 @ (@FireEmblemJP) 7 février 2020

Nous devrons attendre quelques jours pour connaître les détails des deux autres nouvelles classes du jeu. Que pensez-vous des classes qui seront ajoutées au jeu? En utiliserez-vous dans vos batailles?

