Thronebreaker: The Witcher Tales en route pour Nintendo Switch

Nouvelles passionnantes, fans de Thronebreaker – Thronebreaker: The Witcher Tales semble se diriger vers Nintendo Switch.

GRAC, l'agence sud-coréenne de classification des jeux vidéo, a publié un fichier CSV de jeux notés en novembre 2019. Une version non annoncée de Nintendo Switch pour Thronebreaker: The Witcher Tales a été répertoriée dans le fichier CSV et est publiée par Bandai Namco Entertainment.

Merci, Suitgall.

