Thronebreaker: The Witcher Tales maintenant disponible sur Switch

Thronebreaker: The Witcher Tales est maintenant disponible sur le Switch eShop, au prix de 19,99 $. Il s’agit d’un composant autonome pour Gwent: The Witcher Card Game qui a été initialement introduit dans The Witcher 3: Wild Hunt.

Découvrez un aperçu du jeu ici:

Thronebreaker est un jeu de rôle solo se déroulant dans le monde de The Witcher qui combine une exploration axée sur la narration avec des puzzles uniques et des mécanismes de combat de cartes.

Conçu par les développeurs responsables de certains des moments les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu fait tourner une histoire vraiment royale de Meve, une vétéran de la guerre et la reine de deux royaumes du Nord: Lyria et Rivia. Face à une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est de nouveau obligé de s’engager sur le chemin de la guerre et de se lancer dans un sombre voyage de destruction et de vengeance.

