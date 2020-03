Thunder Paw présenté dans une bande-annonce sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu d’action rétro de alimentation latérale et style pixelart, vient d’atterrir dans l’eShop de la console hybride, il s’agit Thunder Paw, Un de ces titres qui, à sa manière nostalgique, tente de nous faire voyager à l’ère du 8 au 16 bits, et auquel le distributeur Ratalaika Games nous a habitué. À cette occasion, il s’est associé au studio indépendant de Sergio Poveroni, qui, après avoir publié des œuvres antérieures telles que Rabbit of Destiny ou Australian Trip, poursuit dans la lignée des arcades classiques de la plate-forme des années 80-90 et qui ont si bien recréé de jeux indépendants actuels. Dans ce titre, nous devons accompagner le jeune tonnerre, à la recherche et au sauvetage de ses parents aux mains d’un mystérieux méchant, pour cela il faut passer par de nombreux niveaux répartis dans 5 biomes différents: forêts, laboratoires de recherche, plaines pleines de lave, etc. couronnés par leurs patrons finaux respectifs dont ils donnent beaucoup de canne pour nous mettre les batteries et que l’on ne dort pas sur les quais. Cette aventure vient de sortir aujourd’hui 20 mars Pour 4,99 €, et pour la même raison, pour vous faire connaître un peu plus, une bande-annonce de présentation est sortie de la chaîne YouTube de Ratalaika Games, où l’on nous montre un peu ce qu’elle propose avec un bref aperçu de son gameplay fluide, afin de convaincre le public le plus exigeant:

Bande-annonce de Thunder Paw (Nintendo Switch eShop)

