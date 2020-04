Thunder Paw Review – Nintendo Switch. Un bon garçon avec un fusil de chasse

Les chiens rêvent-ils? Nous savons tous que ce sont de bons garçons, mais que feraient-ils si un jour leur famille disparaissait? Eh bien, dans le cas du protagoniste de Patte de tonnerreDe toute évidence, prenez un fusil de chasse et sortez pour vous occuper pendant que vous cherchez à sauver ceux que vous aimez. Patte de tonnerre Il vient à Nintendo Switch de la main de Ratalaika Games, et dans le cadre de sa gamme de titres axés sur le défi et l’action, il le fait à un prix raisonnablement bas. Bien que cela ne se produise pas sur Nintendo Switch, sur d’autres plateformes, cette ligne a un grand attrait en raison du système de réussite et de la possibilité d’améliorer le prestige de votre profil dans la communauté. Cela dit, je tiens à vous avertir que le jeu n’étant pas trop long (20 niveaux et 5 biomes), j’ai choisi de ne publier que quelques captures d’écran correspondant à la zone initiale.

Une journée canine

Notre histoire commence un matin comme les autres. Le soleil brille, les oiseaux voltigent autour du terrain et un ourson nommé Thunder court joyeusement tout en profitant de sa nouvelle balle. Dans ce scénario, tout indique que ce bon garçon a une vie simple et heureuse, mais malheureusement, cela est sur le point de changer. Sans que personne ne s’y attende, une grande explosion à proximité se produit et toute la zone voisine est détruite. Soucieux du sien, notre chiot se rend compte de la terrible surprise que le destin lui a préparée. Sa famille a été kidnappée par un ennemi anonyme et le seul moyen de les sauver est de se mettre au travail. Alors, fusil de chasse à la main, Thunder sort à la recherche de sa famille et … vengeance.

En ce qui concerne son gameplay, Patte de tonnerre C’est un titre avec lequel vous n’avez pas besoin de manger beaucoup de tête, car tout est assez intuitif. Vaincre un nombre spécifique d’ennemis est possible pour faire avancer la zone, et c’est une constante qui est maintenue jusqu’à ce que nous affrontions un boss final. En cours de route, il y a des boîtes cachées qui incitent à explorer une région, mais au-delà, il n’y a pas de grande variété ou de couche de complexité à craindre. Avec cela je ne dis pas que le jeu est mauvais, car affronter des ennemis sans avoir à se soucier de puzzles complexes ou autres est toujours le bienvenu, mais c’est un détail à prendre en compte par tous ceux qui recherchent une histoire avec «quelque chose plus »(comme certains titres de Ratalaika Games qu’ils ont déjà présentés).

Bien qu’il n’ait pas un gameplay complexe, il y a un élément qui se démarque des autres, et c’est la difficulté. En mode normal, Patte de tonnerre C’est un jeu quelque peu accessible dans lequel la difficulté augmente progressivement pour vous punir de vos excès de confiance. En difficulté maximale, c’est une folie assez injuste pour ceux qui ne sont pas habitués à cela et sait présenter un bon défi pour le plus vétéran. Cela (en plus de la façon dont le jeu est présenté) se produit grâce à ce que beaucoup pourraient considérer comme quelque chose de “cassé” et injuste, le recul lors du tournage.

Il n’y a qu’une “arme” tout au long du jeu, et bien qu’il soit possible d’améliorer la quantité de dégâts qu’elle inflige et le type de tir à utiliser, il n’est pas possible d’ajouter des effets secondaires ou d’autres changements plus pertinents. Eh bien, cette arme unique a un revers plutôt curieux, qui gâche toute stratégie commune et joue souvent plus qu’un tour sur vous. Est-ce un bug de jeu? Une façon ingénieuse d’augmenter la difficulté? Je ne sais pas exactement, mais il fait plus qu’atteindre son objectif et, dans de nombreux cas, rend les combats “frustrants” et difficiles.

Chiot mignon

Le style pixel art de Patte de tonnerre C’est beau et sans doute remarquable. Les cinématiques du jeu sont assez simples, mais elles fonctionnent très bien pour transmettre un message et raconter la petite histoire de ce titre. A cela il faut ajouter que les ennemis, bien que peu nombreux, se démarquent grâce à leurs couleurs vives et contrastant avec les fonds sourds que nous rencontrons tout au long de cette courte aventure. Enfin, il faut dire que malgré peu de textes, tous ceux-ci et l’interface sont traduits en espagnol, ainsi que dans d’autres langues.

Comme prévu, les performances du jeu sont impeccables et parlant couramment les modes portable et dock, ce qui n’est pas surprenant, car nous ne sommes pas confrontés à un jeu qui exige trop de la console. Les problèmes sont également absents, donc l’expérience de jeu n’est pas entachée de fermetures ou de bugs aléatoires. Concernant sa bande son, il faut dire que bien que ce ne soit pas mauvais et qu’il y ait de l’adrénaline, il a peu de variété et tombe donc dans le répétitif.

Thunder Paw – Une chose que je vous dis, j’ai un fusil de chasse

Patte de tonnerre C’est un jeu simple avec lequel vous pouvez vous déconnecter et oublier tout le reste pour passer l’après-midi à frapper des coups. C’est une bénédiction, oui, comme tout le monde pourrait en profiter, mais en même temps, c’est une malédiction, car tout le monde ne sera pas prêt à jouer un titre si simple et qui n’offre rien de plus que de frapper des coups et de boss finaux difficiles. Actuellement, il a un prix assez bon marché (4,99 €), et les quelques textes dont il dispose sont traduits en espagnol, c’est donc une incitation plus que adéquate pour ceux qui recherchent le divertissement sans avoir à réparer des mécaniques complexes ou un histoire alambiquée.

Nous avons analysé Patte de tonnerre grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

08

Une chose que je vous dis, j’ai un fusil de chasse

Thunder Pawn est un jeu avec lequel vous pouvez passer en mode automatique un après-midi et vous déconnecter complètement. Cependant, cette simplicité est une épée à double tranchant, car tôt ou tard, l’absence d’une couche de complexité supplémentaire dans sa mécanique ou ses extras pèse lourd.

PROS

Un jeu simple et addictif

Difficile et avec des combats de boss finaux assez difficiles

CONS

Certains mécaniciens supplémentaires ne pouvaient pas blesser

C’est trop simple

