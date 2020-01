Thwifo, Kayuun et Snood quittent Ghost Gaming

Ghost Gaming a perdu trois membres de son alignement compétitif Fortnite.

Plusieurs membres de Ghost Gaming Fortnite ont quitté l’organisation ces derniers jours. Les trois seuls joueurs confirmés qui ont évolué jusqu’à présent sont Justin “Kayuun” Ha, Christian “Snood” Hastle et Zander “Thwifo” Kim. Bien que Ghost Gaming n’ait pas officiellement abordé ces départs, chaque joueur a confirmé la nouvelle. Aucune raison précise n’a été révélée pour expliquer pourquoi ces joueurs ont quitté l’organisation. Nous pouvons théoriser que, en fonction de leurs dates d’adhésion, les contrats des trois joueurs ont expiré simultanément.

Feuilles Snood

Va te manquer mec merci pour tout ce que tu as fait

– Robbie Meade (@Skoal_GG) 19 janvier 2020

Snood a tweeté son départ de Ghost Gaming plus tard dans la soirée du 18 janvier. Il a rejoint Ghost Gaming avec Thwifo, Kayuun, Sean, Kamo et Issa de retour en septembre 2018. Les faits saillants de la carrière de Snood avec Ghost Gaming incluent deux classements parmi les dix premiers de la Fall Skirmish 2018, dixième au WSOE 3 et quelques décents Fortnite. Indices de la série Champion. Avec Snood maintenant un agent libre, il cherche des opportunités auprès d’autres organisations impliquées dans Fortnite. Le responsable du scoutisme de Ghost Gaming, Robbie “Skoal” Meade, a contacté Snood en réponse à son annonce sur Twitter pour le remercier de sa contribution à l’organisation. Snood compte actuellement plus de 30 000 abonnés YouTube, 85,2 000 abonnés Twitter et près de 60 000 abonnés Twitch. Les organisations qui manquent de talents peuvent chercher à apporter Snood pour 2020.

Feuilles de Thwifo

chemins séparés avec le jeu fantôme

maintenant un agent libre ✌️

– thwifo (@thwifo) 19 janvier 2020

Le départ le plus choquant du groupe est peut-être celui de Thwifo. Il a rejoint le chemin du retour en septembre 2018 et a passé la grande majorité de sa carrière professionnelle sur Fortnite. Thwifo a compilé un solide palmarès, y compris une dixième place à WSOE 3, deuxième place à Secret Skirmish, troisième place au NA East Gauntlet, troisième place à la NA West Blackheart Cup. Le mois dernier, Thwifo a pris la troisième place du troisième jour de la Winter Royale aux côtés de l’ancien membre de l’équipe SoloMid, Cloud. Une marque noire malheureuse dans l’illustre histoire de Fortnite de Thwifo a été son échec à se qualifier pour la Coupe du Monde Fortnite. Néanmoins, Thwifo est toujours l’un des meilleurs joueurs en Amérique du Nord et peut ne pas être un agent libre pendant très longtemps.

Feuilles de Kayuun

Bien que non confirmé par Kayuun, il n’a plus de marque Ghost sur son profil Twitter et a aimé les Tweets précédemment montrés par Snood et Thwifo. Nous pouvons supposer en toute sécurité que Kayuun ne fait également plus partie de l’organisation populaire Fortnite. Le joueur de NA West, âgé de 21 ans, participe à Fortnite depuis un certain temps. Les meilleurs placements de Kayuun ont eu lieu en 2018 et 2019. Il ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde de Fortnite, mais il s’est rapproché en duos et en solos. Avec plus de 100 000 abonnés sur YouTube, les organisations peuvent se tourner vers Kayunn en tant que créateur de contenu et joueur compétitif.

Présence organisationnelle dans les sports électroniques

Certaines des organisations d’esports les plus importantes ont à un moment donné participé à Fortnite. Pendant près de trois ans, Fortnite a dominé l’audience de Twitch et YouTube. Depuis le lancement de 2020, nous avons vu Team SoloMid, et maintenant Ghost Gaming perd des joueurs d’une manière ou d’une autre. Quel que soit le cas, il convient de se demander si le buzz de Fortnite commence à se dissiper lentement. Nous sommes près d’un mois après le début de la nouvelle année et nous n’avons pas encore entendu de plans pour une deuxième Coupe du monde Fortnite ou un autre événement Fortnite Champion Series. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un événement en trios allait bientôt arriver, mais le compte Twitter Fortnite Competitive n’a pas encore confirmé ces plans supposés. Un lanceur Fortnite compétitif du nom d’Arten “Ballatw” Esa a publié son propre fil Twitter avec ses théories sur les raisons pour lesquelles les organisations abandonnent et ne démissionnent pas des joueurs:

Jésus les gars, non, ce n’est pas le seul facteur, aucun fantôme n’a laissé tomber les gens EN RAISON de cela et chaque situation est évidemment unique. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de la chute des organisations et des joueurs qui n’ont pas démissionné, ce qui s’est produit après l’arrêt des diffusions officielles.

– Ballatw (@Ballatw) 20 janvier 2020

Depuis les finales de la saison X, Epic Games n’a diffusé aucun événement Fortnite compétitif. Malheureusement, cela fait briller ces organisations prestigieuses. Epic Games n’a jamais vraiment mis les franchises d’esports en position de réussir. La plupart de leurs tournois et vidéos YouTube se concentrent principalement sur les joueurs. Il est possible que Ghost Gaming commence à réaliser que Fortnite n’atteindra jamais les sommets d’Overwatch et de League of Legends.

Nous avons contacté Ghost Gaming concernant le départ de Thwifo, Kayuun et Snood, mais nous n’avons reçu aucune réponse. Les autres joueurs de l’alignement Fortnite nord-américain de Ghost Gaming sont Aydan “Aydan” Conrad, Timothy “Bizzle” Miller, Rocco “Saf” Morales, Sean “Sean” Close, Kovon “Assault” Richardson, Daniel “innocents” Rebelo et Dylan “Dmo ”Moore.