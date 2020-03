Tiger King invite le shérif de Floride à rechercher de nouvelles pistes pour la disparition de Don Lewis

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness est un véritable documentaire criminel de Netflix sur le monde bizarre des collectionneurs d’animaux exotiques privés aux États-Unis. Cela a gardé les téléspectateurs accrochés à une histoire qui semble trop folle pour être vraie, avec des complots de meurtres, de la polygamie, de la drogue, des mutilations de tigres et des maris riches disparaissant mystérieusement.

C’est le dernier de ceux qui intéresse le shérif du comté de Hillsborough Chad Chronister. Le shérif a publié un tweet qui mentionne Netflix, le doco Tiger King et même la situation de quarantaine COVID-19 pour avoir ramené l’affaire à la lumière.

La disparition du mari de Carole Baskin, Don Lewis, est au centre du troisième épisode de la série, The Secret (spoilers si vous n’avez pas encore regardé jusqu’ici). Baskin, propriétaire de Big Cat Rescue et ennemi juré du titulaire Tiger King Joe Exotic, a hérité de la plupart des richesses de son mari multimillionnaire lorsqu’il a disparu en 1997, ce qui a conduit de nombreuses personnes à l’accuser d’avoir contribué à sa mort présumée.

Joe Exotic et d’autres interviewés pour le documentaire n’hésitent pas à accuser Baskin d’avoir assassiné son mari, affirmant même qu’elle aurait pu nourrir son corps aux tigres. Baskin pour sa part maintient son innocence, affirmant qu’elle préférerait que le corps de Lewis soit retrouvé afin qu’elle puisse effacer son nom une fois pour toutes. D’autres théories suggèrent que Lewis a simulé sa mort et s’est enfui au Costa Rica en secret. Depuis la sortie du documentaire, un article a été publié sur Big Cat Rescue racontant à Carole Baskin les événements et comment elle pense qu’ils ont été déformés dans le documentaire.

Quoi qu’il soit arrivé à Don Lewis, le shérif Chronister veut le savoir. Avec Tiger King prenant à plusieurs reprises la première place dans le graphique interne de Netflix, à une époque où plus de gens que d’habitude regardent Netflix, il est possible qu’un de ces téléspectateurs ait une piste légitime. Et s’ils le font, peut-être que nous aurons une Tiger King Part 2?