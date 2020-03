Tim Sweeney d’Epic Games se prononce en faveur de Nvidia GeForce Now

Par Stephany Nunneley,

Samedi 7 mars 2020 19:03 GMT

Tim Sweeney d’Epic Games s’est prononcé en faveur de Nvidia GeForce Now après que plusieurs développeurs aient retiré des jeux du service.

S’exprimant sur Twitter, Sweeney a déclaré que GeForce Now était le plus «convivial pour les développeurs et les éditeurs» des principaux services de streaming et que les sociétés de jeux devraient le soutenir.

C’est le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming, sans taxe sur les revenus des jeux. Les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l’industrie du jeu vers un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service!

– Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 7 mars 2020

Il a ensuite lancé une légère diatribe contre Apple et Google en dénonçant les deux services pour avoir des «monopoles de paiement» et des «taxes de 30%».

En attendant plus tard cette année, Google fait pression contre Apple pour bloquer Stadia d’iOS, tandis que Google bloque GeForce NOW, xCloud et Fortnite de Google Play, et toute cette structure pourrie commence à s’effondrer sur elle-même.

– Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 7 mars 2020

Ses commentaires font suite à Activision, Bethesda et plus récemment 2K Games, retirant des titres du service de streaming de Nvidia.

